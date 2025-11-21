ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד היום (שישי) לראש עיריית מרים פיירברג שהלכה לעולמה אחרי מחלה קשה.
נתניהו אמר: "יחד עם כל תושבי נתניה ורבים בארץ, רעייתי שרה ואני משתתפים מעומק ליבנו בצערם של משפחתה וחבריה של חברתנו הטובה מרים פיירברג-איכר ז"ל שהלכה לעולמה היום. מרים הובילה את העיר נתניה במשך עשרות שנים, הקדישה את חייה לשירות הציבורי, לקידום החברה ולבנייה עירונית נועזת ועתידית.
בכל פגישה איתה במהלך עשרות שנים, מרים ביקשה לקדם את העיר נתניה. היא חיה, נשמה וחלמה נתניה, והדבר ניכר בפיתוח העצום של העיר תחת הנהגתה. אנו דואבים את הליכתה של חברתנו, מנהיגה פורצת דרך. אנו מצדיעים למפעל חייה, החל מעבודתה הסוציאלית בעירייה, דרך כהונתה לראשות העיר מאז 1998 ועד לפועליה הרבים לטובת התושבים.
יהי זכרה ברוך".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
בומה
יהי זכרה ברוך.13:01 21.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עומרי
מחמאות לראש הממשלה, מר נתניהו, על דברי ההספד. וכעת לדברי ההספד שלי : גברת פאיירברג-איכר ראויה להערכה רבה ותיזכר לטוב, על הזובור שנתנה לרב ישראל מאיר לאו. זו התגלתה כמחנכת דגולה, כשמנעה מבני...
מחמאות לראש הממשלה, מר נתניהו, על דברי ההספד. וכעת לדברי ההספד שלי : גברת פאיירברג-איכר ראויה להערכה רבה ותיזכר לטוב, על הזובור שנתנה לרב ישראל מאיר לאו. זו התגלתה כמחנכת דגולה, כשמנעה מבני משפחתו איוש משרות לג'ובניקים. הזקן זילזל בה כשהייתה פקידה בכירה בעירייה, אך בבוא היום החזירה לו בגוטע גוטע. ובשפה המדוברת, הראתה לו מאיפה משתין הדג! שבת שלום !המשך 13:40 21.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בומה
יהי זכרה ברוך.13:01 21.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר