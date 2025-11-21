דובר צה"ל בערבית אל״מ אביחי אדרעי, חושף את השקר הגדול של חמאס ואת הקשר בין ארגון הטרור למשטר אסד. בין היתר, התכתבויות של סינוואר עם משמרות המהפכה בנוגע לאסד

דובר צה״ל בערבית, אל״מ אביחי אדרעי, חושף היום (שישי) את השקר הגדול של חמאס בו הוא טוען כי הוא התנער ממשטר אסד. בהודעה נכתב: "בניגוד להתנערות הפומבית והשקרית של חמאס ממשטר אסד, מסמכים של הארגון חושפים את מאחורי הקלעים של הקשר בין חמאס למשטר הסורי הקודם".

בציון שנה לנפילת משטר אסד, עליה בירך חמאס בהצהרות לתקשורת, צה"ל חושף מסמכים של חמאס שמדגישים את החשיבות שייחסו בארגון הטרור לשיתוף הפעולה עם משטר אסד.

במסמכים, שכוללים שיחות והתכתבויות סודיות בין חסן נסראללה, יחיא סינוואר, איסמעאיל הנייה וסעיד איזדי ממשמרות המהפכה, מודגש החשש שהיה בחמאס מנפילת משטר אסד, ונחשף כיצד תכנן הארגון להפחית את הביקורת הציבורית סביב חידוש היחסים עם הנשיא הסורי.

ביולי 2022, סינוואר כותב להנייה כי חמאס מעולם לא החרים את המשטר הסורי ותמיד זכה ליחס טוב מצידו. חודש לאחר מכן, בפגישה בין בכירי חמאס, נסראללה ואיזדי, סוכמה השיטה להפחתת ביקורת על המהלך: הזמנת פלגים פלסטיניים נוספים לפגישה הראשונה עם אסד כדי להוריד את הזרקור מחמאס, וקיום פגישות לא מתוקשרות עם המשטר הסורי בהמשך.

במסמך נוסף, הנייה מודה לנסראללה על תיווך הפגישה המוצלחת עם אסד, ומבקש שהנשיא ישקול שחרור אסירים פלסטינים בסוריה כדי להוריד את הביקורת הציבורית מחמאס בעקבות חידוש היחסים, תוך הבהרה שזה לא תנאי להמשך היחסים עם המשטר. במסמכים נוספים בכירי חמאס מביעים חשש מנפילת המשטר ומדגישים את החשיבות שלו עבור חמאס והציר האיראני בכלל.

המסמכים חושפים את הצביעות והציניות של חמאס. בפומבי, הארגון התנער ממשטר אסד אחרי נפילתו כדי למצוא חן בעיני העולם הערבי ובעיני העם הסורי. מנגד, חמאס פעל לבסס שותפות אסטרטגית עם הנשיא הסורי שטבח באזרחיו באכזריות.