עצוב: ראש עיריית נתניה מרים פיירברג, הלכה היום לעולמה כשהיא בת 74 בלבד. בשנה וחצי האחרונה היא התמודדה עם מחלה קשה

ראש עיריית נתניהו מאז 1998 מרים פיירברג, הלכה לעולמה היום (שישי) בתום מחלה קשה כשהיא בת 74.

כאמור, פיירברג נבחרה לראשונה בשנת 1998 והתמודדה עם קשיים רבים בעיר נתניה, כמו קשיים כלכליים והתקפות טרור. נזכיר כי בשנת 2024 הייתה מתומכיו של הרב קלמן בר בהתמודדות לתפקיד הרב הראשי לישראל, זאת לאחר שבשנת 2013 נבחר בתמיכתה לכהן כרב העיר נתניה.

לפני שנה וחצי כתבה פיירברג לתושבים: "לצערי, בשעות האחרונות החלה חרושת שמועות אודות מצב בריאותי בקבוצות וואטסאפ, לרבות פרטים אישיים שחלקם אף מאוד לא נכונים. כל מי שראה אותי נושאת את הנאומים קורעי הלב בימי השואה והזיכרון וראה אותי מתפקדת בחיי היום יום כולל האנשים שמקיפים אותי, לא היה מעלה על דעתו שבימים אלה אני נאלצת להתמודד עם אתגר בריאותי.

אני רוצה לשתף אתכם ולומר לכם כי אני עטופה במשפחה, בצוות רפואי מדהים, בעובדים, בחברי מועצה ובתושבי נתניה שמשדרים לי אהבה ומעניקים לי תמיכה רבה".