מה הקשר בין אלכס פרגוסון, יורגן קלופ ויצחק אבינו? איך זה קשור למשבר העצום של מנצ'סטר יונייטד ולאליפות המדהימה של ליברפול? דבר תורה ספורטיבי לפרשת תולדות.

מנצ'סטר יונייטד נפרדה ב-2013 מגדול מאמניה, ואולי גדול המאמנים בכל הזמנים אלכס פרגוסון אחרי 30 שנה. פרגי הוא לא מינה יורש שיכנס לנעליו העצומות ומאז המועדון הענק בחיפוש נואש אחרי מחליפו. האדומים במשבר אין סופי, שסופו לא נראה באופק.

מנגד היריבה המושבעת ליברפול נפרדה מאמן עצום לפני שנה וחצי, יורגן קלופ שהחזיר לה את האליפות אחרי 30 שנה. קלופ שהעניק לקבוצה את התקווה מחדש, זכה גם באליפות אירופה מדהימה, כולל קאמבק בלתי נשכח על ברצלונה. הוא מינה את ארנה סלוט כיורש וליברפול זכתה באליפות כבר בעונה הראשונה.

הפרשה שלנו מדגישה את זה שיצחק הוא הממשיך של אברהם. הפרשה מתחילה בהדגשה: "ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק". יצחק לא זוכה להרבה סיפורים משל עצמו בספר בראשית וסיפוריו נבלעים בסיפורי אברהם ויעקב. להיות מהפכן זה קשה אבל לפעמים להיות הממשיך זה לא פחות קשה.

יצחק לא יוצא מהארץ כל ימיו והולך באותם מקומות שאביו הלך כדי לייצר את ההמשכיות ולהראות שהדרך של אברהם חזקה וממשיכה. אנחנו צריכים את שני הכוחות האלה, לדעת לפעמים להיות מהפכן ולפעמים שמרן. שנזכה ללמוד מכל אבותינו. שבת שלום! מזכיר שאני נמצא בכל הפלטפורמות, חפשו שמחה רז ברשתות החברתיות- פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם ובין קודש לספורט בטלגרם