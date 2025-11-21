מכבי חיפה בכדורסל הודיעה על החתמת מאמן חדש לקבוצה. מיקי גורקה, שאימן בעבר את הקבוצה בליגת העל, ויבוא כדי להציל את הקבוצה שללא ניצחון העונה

מכבי חיפה בכדורסל הודיעה היום (שישי) על החתמת מאמן חדש לקבוצה. מיקי גורקה, שאימן בעבר את הקבוצה בליגת העל. הוא מגיע לעזור לקבוצה שללא ניצחון ובמקום האחרון בליגה השנייה.

גורקה החל את קריירת האימון שלו כעוזר מאמן בעירוני נהריה. בהמשך הגיע לירוקים. בכרמל הוא שימש כעוזר מאמן וכמאמן ראשי בין השנים 2008-2012. בעונה וחצי האחרונות אימן את מ.ס צפת, לה סייע להישאר בליגה בעונה שעברה עם מאזן של 13 ניצחונות ו-13 הפסדים.

הוא אימן את מכבי ראשון לציון, הפועל חבל מודיעין ומכבי רחובות מהליגה הלאומית, וגם בהפועל חיפה ובני הרצליה מליגת העל. גורקה אימן גם את נבחרת רומניה בשלב הטרום מוקדמות של יורובאסקט 2025.

מיקי גורקה: "לחזור למכבי חיפה, מועדון גדול עם מסורת מפוארת, זה רגע מרגש במיוחד עבורי. אני מגיע עם רצון ועם מחויבות מלאה כדי להוביל את הקבוצה קדימה. יחד עם התמיכה של הקהל, שמלווה את הקבוצה בכל מצב, אני בטוח שנוכל לעשות דברים יפים. יש עבודה קשה לפנינו ואנחנו נעשה הכל כדי להציג כדורסל טוב ולייצר ניצחונות".

כזכור לפני יומיים מכבי חיפה בכדורסל הודיעה היום על פיטורי המאמן בני כץ והמנהל המקצועי, ואגדת המועדון עידו קוז'יקרו. הפיטורים מגיעים כשהקבוצה במקום האחרון בטבלה, ללא ניצחון אחרי שבעה מחזורים.