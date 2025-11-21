דובר צה״ל פרסם היום (שישי) תיעודים מפעילות כוחות חטיבת המילואים ׳חוד החנית׳ (55) בסוריה. כוחות חטיבת המילואים ׳חוד החנית׳ (55), גיוסו בחודשים האחרונים למילואים פעם נוספת ופועלים בימים אלו במרחב דרום סוריה בפיקוד אוגדה 210.
הכוחות מבצעים משימות הגנה יזומות במטרה לשמור על ביטחון תושבי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט.
במסגרת הפעילות הכוחות השלימו מבצע לאיתור וסריקה, במהלכו נחשפו אמצעי לחימה, בהם: חלקי רקטות ו-RPG. כלל האמצעים שאותרו הושמדו.
