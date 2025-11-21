הוויכוח בין עיתונאים עמית סגל ורביב דרוקר ממשיך להחריף, כאשר סגל כינה את דרוקר: "תעמולן", ודרוקר מצידו השיב לו: בושה לעיתונאי חדשות 12 לעבוד איתו

הביף התקשורתי בין העיתונאים עמית סגל לרביב דרוקר, מחריף. סגל פרסם סרטון של דרוקר בו הוא אומר כי אולי יישפך דם ברחובות וכתב: "התועמלן העלוב הזה מטיף על תמיכה באלימות? זה שדיבר על דם ברחובות עם אור מוזר בעיניים? ‏מילא שאין צופים בערוץ שלו, אבל ממתי אין מראות?"

דרוקר לא נשאר חייב והגיב: " אכן, בחדשות 12 יש יותר צופים, חבל על כל העיתונאים המצטיינים שעובדים שם, שנאלצים לשאת את הבושה של לעבוד עם אדם שמשמש דף מסרים מתוחכם של ראש הממשלה ובשליחותו מסייע לחרב את הדמוקרטיה הישראלית.

למי שרוצה הוכחות, אביב הורוביץ, עשה מחקר מטורף על זה במלאת שנה למלחמה. בשנה של מלחמה סגל מצא פעם אחת ביקורת על ראש הממשלה בשמו ו 41 פעמים ביקורת על "אחים לנשק". וכן, אני הערכתי שהמלחמה על דמותה של ישראל נגד ממשלה שמנסה להשליט פה משטר אוטוקרטי-משיחי, תתגלגל לדם ברחובות.

לא דמיינתי שכל כך הרבה דם יתגלגל ובדרך בה זה קרה. למי שרוצה לקרוא על עבודתו העיתונאית של עמית, התחזיות המופרכות בשירות נתניהו והידיעות המגוחכות, שוב בשירות נתניהו, און עזריאל עושה שרשור אינסופי. מאוד מומלץ".

נזכיר כי הוויכוח ביניהם התחיל על רקע הפרסום של עמית סגל ואבישי גרינצייג, שחשפו כי היועצת המשפטית של משרד המשפטים סבורה שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, אינה יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית.

דרוקר כתב אז ברשת X (טוויטר לשעבר): "עמית סגל ואבישי גרינצוויג דיווחו ביחד (!) על הפצצה החדשה. היועצת המשפטית של משרד המשפטים, דמות בעלת משקל מאוד מצומצם משפטית, שמונתה בתקופת יריב לוין, חושבת שהיועמ"שית לא יכולה ללוות את חקירת הפצ"רית".

בהמשך תקף דרוקר את אופן הסיקור של סגל וגרינצייג: "מישהו מכם שמע בעבר על חוות דעת של יועמ"שית משרד המשפטים? סגל כבר מציג את זה כסופו של סיפור, כאילו זה מינימום בג"ץ. כל כך חשובה לו מראית העין. שלט תעמולה מחופש לעיתונאי".