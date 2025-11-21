אשת התקשורת והעיתונאית מיקי לוין, טוענת כי מצביעי הימין הם אנשים פחות חכמים ממצביעי השמאל, ולכן הם מצביעים לממשלה הנוכחית.
במסגרת הסדרה 'מפגש קצוות' בהגשת נווה דרומי בערוץ i24NEWS, אמר לוין: "אתם מדברים בססמאות ולכן צריך לדבר בשפה שלכם. כמו שאתם אומרים שצריכים לדבר עם חמאס בשפה חמאסית, אז צריך לדבר גם בשפה שלכם, בססמאות. זה מה שאתם מבינים".
היא טענה: "אנשי תקשורת מהצד הימני הם אנשים אגרסיביים, גסים, זה לא מה שהיה פעם. עמית סגל לעומת זאת זה סגנון אחר לגמרי מינון מגל, רואים את ההפרדה. היום אצלכם כבר מותר הכל".
"צריך להבין את הדברים שאנשי השמאל אומרים שהם אולי קצת יותר אינטליגנטים יותר מהצד השני. אני מסתכל על השמאל בגאווה וביראת כבוד כי הם אנשים מאוד מאוד חכמים".
כשנשאלה אם השמאל הוא ציבור אינלגנטי אז איך זה שהוא לא מצליח לנצח בבחירות, השיבה לוין: "את יודעת מה קורה בבחירות? רוב העם שלנו הוא מעמד הביניים, שאני מכבדת ומעריכה וגם אני חלק ממנו, אלה אנשים עם פחות השכלה, ואנשים עם פחות השכלה מצביעים לממשלה הנוכחית, והדברים מדברים בעד עצמם".
ל.כ
מעניין איזו השכלה יש לראש האופוזיציה10:21 21.11.2025
איינשטיין היה מצביע 0מאל
מה שנכון- נכון10:23 21.11.2025
שירי מנתניה
משתלחת??? בסה"כ מציינת עובדה.10:21 21.11.2025
שרון לוין
בלי להשתחצן?העלובה הזאת לא מגיע לרמת השכל שהיה לי בכיתה ח' ולעוד הרבה ימנים כמוני כמובן שהיא לא שווה את הסנדל הכי ישן שיש לי !!!!!!!!10:30 21.11.2025
ישראל
אומרת את האמת ורק את האמת !!!!10:28 21.11.2025
לוין, הדמגוגית המטומטנמת מדברת על שכל של הדיקטטורים הדפרים של השמאל, בוחריהם, קפלן ה אל י ם והגי ס הח מי שי שמסריו זהים לאלה של חמאס, ופועלים לדיקטטורת בגץ!
לוין, הדמגוגית המטומטנמת מדברת על שכל של הדיקטטורים הדפרים של השמאל, בוחריהם, קפלן ה אל י ם והגי ס הח מי שי שמסריו זהים לאלה של חמאס, ופועלים לדיקטטורת בגץ!המשך 10:27 21.11.2025
אהבת ישראל
אז בואי נחליף את העם ...10:49 21.11.2025
יעקב ל
הצבע חדר לה למוח,מתנשאת עלובה10:46 21.11.2025
עמוס ביתן
דורון כהן חייב להעיף את הגזענית והעיצונאית הקטנה הזאת ממעריב אם לא אפנה לאלי עזור היא בושה למקצוע אני באלף דרגות ממך10:38 21.11.2025
עמוס ביתן
מיקי לוין נתחיל בכך שאת מביישת עיתון מכובד כמו מעריב שאני לא בטוח שהבוס שלך חושב כמוך במקומו הייתי מטיס אותךמהעיתון שנית אתמתנשא וגזענית אז שמי עמוס ביתן בשם מלא מזרחי לעולם לא בחרתי בנתניהו הפעם בראש מורם את לא תרמת עשירית ממני למדינה ולא הבאת אלפית צמני כבוד למדינה מעט עלי ואני מדגיש מזרחי לא גזען כמוך מעט עלי החזרתי בשנת 1974כבוד למדינה כחתן התנך הארצי והעןלמי כאשר שנה קודם שלושת המקומות הראשונים היו מארצות הברית מקום ראשון בחידון הציונות למשפחות אשתי אני ושני ילדי התמודדו כולם בעלי תוארים במתמטיקה ומדעי המחשב ואת????? חתן ירושלים הארצי לרגל 3000שנה לירושלים נעבור לצבא מע יין איפה שרתת מחמתי בבירות עם אלשייך במלחמת שלג בחצביה הצלתי כחוגד את הסמגד נעבור לספורט ייצגתי את ישראל במכביה רביעי במיני מרתון אם לא הייתי מתבלבל בכניסה הייתי ראשון בווח ובכנןס הפועל ואת חוץ מלטנף מה עשית? שבי בשקט גזענית עליך שר אריק איי שטיין איך אתה לגבייך את ישנה עיתונאית קטנה לא יעזור נתניהו הוא המנהיג על אפך ועל חמתךהמשך 10:36 21.11.2025
