אשת התקשורת והעיתונאית מיקי לוין, טוענת כי מצביעי הימין הם אנשים פחות חכמים ממצביעי השמאל, ולכן הם מצביעים לממשלה הנוכחית.

במסגרת הסדרה 'מפגש קצוות' בהגשת נווה דרומי בערוץ i24NEWS, אמר לוין: "אתם מדברים בססמאות ולכן צריך לדבר בשפה שלכם. כמו שאתם אומרים שצריכים לדבר עם חמאס בשפה חמאסית, אז צריך לדבר גם בשפה שלכם, בססמאות. זה מה שאתם מבינים".

היא טענה: "אנשי תקשורת מהצד הימני הם אנשים אגרסיביים, גסים, זה לא מה שהיה פעם. עמית סגל לעומת זאת זה סגנון אחר לגמרי מינון מגל, רואים את ההפרדה. היום אצלכם כבר מותר הכל".

"צריך להבין את הדברים שאנשי השמאל אומרים שהם אולי קצת יותר אינטליגנטים יותר מהצד השני. אני מסתכל על השמאל בגאווה וביראת כבוד כי הם אנשים מאוד מאוד חכמים".

כשנשאלה אם השמאל הוא ציבור אינלגנטי אז איך זה שהוא לא מצליח לנצח בבחירות, השיבה לוין: "את יודעת מה קורה בבחירות? רוב העם שלנו הוא מעמד הביניים, שאני מכבדת ומעריכה וגם אני חלק ממנו, אלה אנשים עם פחות השכלה, ואנשים עם פחות השכלה מצביעים לממשלה הנוכחית, והדברים מדברים בעד עצמם".