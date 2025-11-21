ערב של נתוני רייטינג ברורים: קשת 12 שומרת על ההובלה במהדורות ובפריים־טיים, ערוץ 14 מתחזק במיקום השני, ורשת וכאן מציגות ערב יציב אך חלש יותר

נתוני הרייטינג של יום האתמול מציגים תמונה ברורה: קשת 12 שומרת על ההובלה הן בתחום הבידור והן במהדורות החדשות, בעוד ערוץ 14 ממשיך להציג נוכחות יציבה בפריים־טיים ולהוות אלטרנטיבה אמיתית לערוצים המסורתיים.

בגזרת מהדורת השעה 19:00, המהדורה המוקדמת של קשת 12 רשמה 8.9%. ברשת השיגה התוכנית "אזור בחירה" 6%, ובערוץ 14 "שבע עם אילה חסון" הביאה 4.9%. בכאן 11 השיגה "שבע עם נוה דרומי" נתון של 2.9%, ו־i24News נרשמה עם 0.4%.

במהדורות המרכזיות המשיכה חדשות 12 להוביל עם 11%. אחריה חדשות 14 עם 7.4%, חדשות 13 עם 4.2% וחדשות 11 עם 3.5%. i24News סגרו את הטבלה עם 0.5%.

בפריים־טיים בלטה "הכוכב הבא" של קשת 12 עם 16.1%. "הפטריוטים" של ערוץ 14 ו"בואו לאכול איתי" בכאן 11 נגעו יחד ב־6.7%. "המקור" ברשת השיגה 3.4%, ופתחי ושי בערוץ 14 רשמו 4.1%.

בגזרת הלייט־נייט הובילה קשת 12 עם "סיפור דרך – דוקו לחג הסיגד" שעמד על 4%. אחריו "חדשות הלילה" של ערוץ 14 עם 3.6%, "היום שהיה" ברשת עם 3%, ו"חדשות הלילה" של כאן 11 עם 1.4%.