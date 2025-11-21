חברת השילוח אוריין הודיעה היום (חמישי) על צירופו של דניאל הגרי, דובר צה"ל לשעבר, כחבר דירקטוריון.
הגרי משתלב בהנהלה שבה מכהנים בכירים לשעבר ממערכת הביטחון, בהם מפקד חיל האוויר לשעבר עמיקם נורקין. את הדירקטוריון מוביל יו"ר החברה, שר הפנים לשעבר אופיר פז־פינס.
אוריין, מהחברות הגדולות בענף השילוח והלוגיסטיקה בישראל, מעניקה שירותי הובלה בינלאומית, ניהול מלא של שרשראות אספקה ופתרונות אחסון מתקדמים.
החברה פועלת בזירה הגלובלית ומחזיקה מערכי פעילות בנמלים, במרכזים לוגיסטיים ובמערכות הפצה בארץ ובעולם.
מעניין, דובר צה"ל מומחה בביזנס?09:23 21.11.2025
