בארגון הטרור חמאס חוששים להמשיך לשלב ב' של הסכם הפסקת אש, ועל כן מושכים זמן בהחזרת החללים החטופים על אף שהם יודעים את מיקומם

בישראל ממתינים להחזרת 3 החללים החטופים שעוד נמצאים בעזה, במטרה להמשיך לשלב ב' של הסכם הפסקת האש, אך נראה שארגון הטרור הרצחני חמאס לא ממהר לעזות זאת ומושך זמן.

על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, בחמאס חוששים שישראל מחכה להזדמנות להביא לקריסת ההסכם, ולכן הם מעכבים את המשך העברת החללים.