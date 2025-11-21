בישראל ממתינים להחזרת 3 החללים החטופים שעוד נמצאים בעזה, במטרה להמשיך לשלב ב' של הסכם הפסקת האש, אך נראה שארגון הטרור הרצחני חמאס לא ממהר לעזות זאת ומושך זמן.
על פי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, בחמאס חוששים שישראל מחכה להזדמנות להביא לקריסת ההסכם, ולכן הם מעכבים את המשך העברת החללים.
עודה עולה מהדיווח, כי בישראל מעריכים שחמאס מנסה למשוך את הזמן ולמרות שיש בידיו אינדיקציות למקומות שבהם אותם חטופים חללים נמצאים.
החשש של חמאס מהשלמת שלב א' מגיע בעקבות החלטת מועצת הביטחון של האו"ם שקובעת שהחמאס כארגון טרור לא יוכל להתקיים עוד ברצועת עזה, מהלך שיחל אחרי החזרת 3 החללים האחרונים.
בעקבות כך, ובעקבות ההבנה כי הוא לא יוכל למשוך יותר מדי זמן, בחמאס העבירו לאחרונה מסר למתווכות לפיו "זוהי תחילת הסוף של התנועה בעזה".
