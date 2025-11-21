עופר ברונר, בן 19 ממדרשת בן גוריון, נהרג אחרי שנפל מצוק למאגר מים בשמורת עין עבדת שבה התנדב. כוחות רפואה והצלה נאלצו לקבוע את מותו במקום

טרגדיה בנגב: עופר ברונר, בן 19 ממדרשת בן גוריון, נהרג אתמול (חמישי) אחרי שנפל מצוק למאגר מים בשמורת עין עבדת שבה התנדב. צוותי רפאה והצלה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו לאחר פגיעה רב מערכתית.

ברונר ז"ל היה בוגר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון. במועצה האזורית רמת הנגב הגיבו לטרגדיה: "קיבלנו בתדהמה את ההודעה על פטירתו בטרם עת. עופר היה עתיד להתגייס בקרוב לצה"ל לאחר שנת שירות משמעותית. המועצה מחבקת את משפחת ברונר וקהילת מדרשת בן גוריון בשעה קשה זו. ליבנו עם טלי, איתי והילדים".