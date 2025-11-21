פרשת תּוֹלְדֹת היא הפרשה השישית בספר בראשית. היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק י"ט ומסתיימת בפרק כ"ח, פסוק ט'. מקור שמה בפסוק הפותח אותה: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, בֶּן-אַבְרָהָם" (ספר בראשית, פרק כ"ה, פסוק י"ט), והיא מוקדשת בעיקרה לסיפורו של יצחק, מאבות העם העברי.
זמני כניסת ויציאת השבת
ירושלים
כניסת השבת: 16:02. יציאת השבת: 17:16
תל אביב
כניסת השבת: 16:17. יציאת השבת: 17:17
חיפה
כניסת השבת: 16:08. יציאת השבת: 17:15
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
באר שבע
כניסת השבת: 16:20. יציאת השבת: 17:18
חברון
כניסת השבת: 16:22. יציאת השבת: 17:17
גוש עציון
כניסת השבת: 16:22. יציאת השבת: 17:16
אריאל
כניסת השבת: 16:06. יציאת השבת: 17:16
אילת
כניסת השבת: 16:12. יציאת השבת: 17:20
צפת
כניסת השבת: 16:09. יציאת השבת: 17:13
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים