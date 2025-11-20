בבית הלבן נערך בשעה זו מפגש בין 17 חטופים ששחררו לבין הנשיא דונלד טראמפ. על מתן אנגרסט אמר הנשיא: "הוא עבר גיהנום אמיתי. אבל מתן לא נשבר, והיום הוא עדות חיה לחוסן של העם היהודי"

הנשיא טראמפ פנה לשורד השבי מתן אנגרסט: ״בגלל היותו חייל, מתן היה נתון לאלימות רבה בידי שוביו, עד לרמת אובדן הכרה, הוא עבר גיהנום אמיתי. אבל מתן לא נשבר, והיום הוא עדות חיה לחוסן של העם היהודי, מתן – אתה מהווה השראה אמיתית לכולנו״.

במהלך המפגש המרגש, העניקו התאומים זיו וגלי ברמן לנשיא טראמפ את המזוזה המקורית מפתח הבית השרוף שממנו נחטפו, בשכונת דור צעיר בכפר עזה. כזכור, שכונה זו נפגעה קשות במתקפת ה־7 באוקטובר ובתיה הושמדו כמעט לחלוטין. המזוזה שתוענק לנשיא נמצאה על ידי התאומים ברמן רק לפני שבוע, כאשר שבו לראשונה לביתם. המזוזה שרדה באורח פלא את השריפה הקשה שהתחוללה בבתיהם במהלך המתקפה.

למזוזה צורף מכתב אישי ממשפחת ברמן, שנמסר לנשיא טראמפ ובו נכתב:

“מתנה מכפר עזה – לכבוד נשיא ארצות הברית דונלד ג’יי טראמפ.

מזוזה זו הוסרה באהבה מדלת חדרו של גלי, בביתנו בקיבוץ כפר עזה — קהילה שספגה זוועות בלתי נתפסות ב־7 באוקטובר 2023. המזוזה שרדה. גלי שרד. וכעת, פריט קדוש זה מוענק לך — על שסייעת להציל את חייו.

מתוך כבוד עמוק ותודה מעומק הלב, אנו מעניקים לך סמל קטן אך עוצמתי של הגנה ואמונה, שנשלף מתוך חורבן הטרגדיה, כמחווה של כבוד והערכה על פועלך בהשבת החטופים. מי ייתן והוא יעמוד כעדות מתמשכת לאומץ, לאמונה ולידידות הנצחית בין עמינו.

משפחת ברמן״.