תמונת המצב לפחות לחודש הקרוב, עד לפקיעת הפסקת האש, היא ללא שינוי. צה"ל תוקף, חיזבבאללה לא מגיב. אבל אנחנו בהחלט לא עומדים לפני מערכה רחבה כמו שהייתה כאן לפני שנתיים

אז תהיה מתקפה נרחבת בלבנון? כל הסיבות למה לא. בימים האחרונים אנחנו עדים לדיווחים על עליית מדרגה של תקיפות חיל האוויר וכוחות נוספים בלבנון.

אלא שהפעילות הזו אינה חריגה למי שעוקב מקרוב אחרי כל מה שהיה במרחב בשנה האחרונה, שכן לאורך כל תקופת 12 חודשים מאז חתימת הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון בתיווכה של ארצות הברית צה"ל פעל כדי להסיר כל איום על מדינת ישראל.

בעוד חודש וחצי מסתיימת הפסקת האש

עצם העובדה שעד היום הזה חוסלו קרוב ל-400 מחבלים מהם מחבלי רדואן, הכוח הלוגיסטי של חיזבאללה ומחבלים נוספים, זאת בנוסף להשמדת מתקנים, רקטות, טילים וחומרי לחימה נוספים על ישראל מלמדים מחד על הרצון של החיזבאללה לנסות ולהשתקם ומאידך על כך שישראל לא מרפה.

בימים האחרונים אנחנו עדים אומנם לכך שישנה הגברה של הפעילות אבל היא מתוך הבנה שצבא לבנון אינו עושה מספיק (בלשון המעטה) כדי לפרק את חיזבאללה ולכן צה"ל פועל בעשרות כפרים לאורך ולרוחב גבול לבנון כדי לפרק את התשתית הזו בצורה הטובה ביותר, כמובן עם ההבנות עם ארצות הברית.

זאת תהיה תמונת המצב לפחות לחודש הקרוב שכן לפי ההסכם עד סוף חודש דצמבר בעוד כחודש ועשרה ימים, צריך צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו.

בתקופה זו צה"ל ימשיך לתקוף אומנם תוך כדי נטילת סיכון לכמה ימי קרב אבל אנחנו בהחלט לא עומדים לפני מערכה רחבה כמו שהייתה כאן לפני שנה ולפני שנתיים.

וצריך להדגיש לאור האמור. אין שום שינוי בהנחיות פיקוד העורף דבר המלמד יותר מכל על המציאות הטובה ששוררת בצפון.