בשירות המטאורולוגי מרגיעים כי אף שהשרב יתחזק ויביא חום כבד ורוחות מזרחיות חזקות, צפויה התקררות כבר ביום שלישי עם גשמים מקומיים קלים וקצרים

השירות המטאורולוגי מפרסם עדכון חדש ולפיו סוף השבוע ותחילת השבוע הבא יתאפיינו במזג אוויר חם מהרגיל, עד רמה שרבית, בכל רחבי הארץ. באזורים רבים צפויות טמפרטורות מעל 30 מעלות, ובשפלה ובמזרח הארץ הטמפרטורות עשויות לעבור גם את רף 35 המעלות.

לצד החום הכבד ישררו תנאים יבשים במיוחד. רוחות מזרחיות יישבו בעיקר בצפון ובהרים, ויגיעו למשבים חזקים של 50 עד 60 קמ״ש – בעיקר בשעות הבוקר והצהריים של כל אחד מהימים.

שינוי ראשון צפוי רק לקראת יום שלישי: ירידה ניכרת בטמפרטורות תחזיר את מזג האוויר לערכים הקרובים לממוצע העונתי. יחד עם ההתקררות יגיעו גם גשמים מקומיים, ברובם קלים, שיחלו כבר בלילה שבין שני לשלישי ויימשכו במהלך יום שלישי. עם זאת, מדובר באירוע קצר שיסתיים כבר בליל שלישי.

בהמשך השבוע צופים בשירות המטאורולוגי שוב התחממות.