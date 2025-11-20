מועצת יש״ע תוקפת את המהלך לחיזוק הכלכלה הפלסטינית וטוענת כי הפקעת סמכויות משר האוצר היא טעות אסטרטגית, וקוראת לממשלה לצמצם את יכולתה הכלכלית של הרשות הפלסטינית במקום לחזק אותה

מועצת יש״ע פרסמה הערב (חמישי) תגובה חריפה לפרסום על ניסיון להפקיע סמכויות משר האוצר במטרה לחזק את כלכלת הרשות הפלסטינית. בהודעה נטען כי מדובר בצעד שגוי ומסוכן.

בהודעת המועצה נכתב כי "ממשלת ישראל צריכה להקריס את הרש״פ ולא לחזק אותה" וכי "הרש״פ מתנהלת כארגון טרור, היא מחנכת לטרור, מעודדת טרור ומממנת טרור באופן אקטיבי"

עוד באותו נושא שר החוץ סער חושף: הרש"פ כמעט הכפילה את המשכורות למחבלים

עוד נאמר כי "רק אתמול חשף שר החוץ גדעון סער כי הרש״פ כמעט והכפילה את משכורות המחבלים בשנים האחרונות". במועצה מוסיפים כי על הממשלה *"להודיע כי היא מפסיקה את השיפוי ומקשה משמעותית את יכולתה של כלכלת הרשות להתקיים".

לגבי המהלך שנבחן בממשלה נכתב: "ניסיון הפקעת הסמכויות משר האוצר על מנת להבטיח את חיזוק כלכלת הרש״פ היא טעות אסטרטגית" וכי "חיזוקה הכלכלי של הרש״פ בעת הזאת, היא טעות קשה".

בסיום נאמר כי "כאשר העולם צועד בנתיב להקמת מדינה פלסטינית על ממשלת ישראל מוטלת החובה למנוע זאת, בין היתר על ידי הקרסת הרש״פ ולא על ידי חיזוקה".