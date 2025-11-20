צה״ל, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת שב״כ, אמ״ן וחה"י, תקף אתמול באמצעות חיל האוויר מטרות ומחבלים של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש. כל הפרטים

בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש: צה״ל ושב״כ חיסלו את ראש המערך הימי של ארגון הטרור חמאס ומחבל אשר לקח חלק בהחזקתם של חטופים ישראלים בשבי ובהם נמרוד כהן, דוד קוניו וחטופים נוספים

צה״ל, בהובלת פיקוד הדרום ובהכוונת שב״כ, אמ״ן וחה"י, תקף אתמול (רביעי) באמצעות חיל האוויר מטרות ומחבלים של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה, בעקבות הפרת הסכם הפסקת האש.

כעת ניתן לאשר כי במסגרת התקיפות חוסלו 2 אנשי מפתח בארגון הטרור.

עבדאללה אבו שמאלה – ראש המערך הימי של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס אשר פיקד על המערך הימי במספר תפקידים לאורך השנים. המחבל היה מעורב בניסיון החדירה של המערך הימי למוצב זיקים במהלך מבצע "צוק איתן" ולקח חלק בהכשרת המערך ותכנון הפשיטה הימית בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.

כמו כן, שמאלה קידם מתווי טרור רבים במהלך המלחמה נגד כוחות צה"ל, בדגש על מטרות ימיות.

בנוסף, חוסל גם פאדי אבו מוצטפא – אחראי מנהור גדודי בחטיבת חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, אשר לקח חלק בהחזקה של חטופים ישראלים ובהם נמרוד כהן, דוד קוניו וחטופים נוספים.