לוין טוען כי ההתפתחויות האחרונות סביב החקירה פוגעות בניהול תקין של ההליך, וכי החלטות בית המשפט יצרו מצב שבו לא ניתן למנות גורם מפקח באופן מעשי וצפוי

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין התייחס היום (חמישי) להתפתחויות סביב החקירה, וטוען כי החלטות שהתקבלו בשבוע האחרון פוגעות ביכולת לנהל הליך תקין ויעיל. לדבריו, בית המשפט יצר מצב שבו לא ניתן למנות גורם מפקח בצורה מעשית.

לוין מציין כי בית המשפט מנע מהשופט בדימוס אברהם קולה לפקח על החקירה, בנימוק שנציב תלונות הציבור על שופטים אינו יכול לשאת בתפקיד נוסף. הוא מזכיר כי בעבר כיהן השופט אליעזר ריבלין כנציב, במקביל לכהונתו כיו״ר ועדת בדיקה ציבורית, דבר שלא עורר מניעה.

לדברי שר המשפטים, הקריטריונים שנקבעו כעת למינוי גורם מפקח מצמצמים כמעט לחלוטין את האפשרויות. שופטים מכהנים אינם מאושרים על ידי הנהלת בתי המשפט; עובדי מדינה ממערך הייעוץ המשפטי והפרקליטות אינם יכולים לכהן; ועובדי מדינה אחרים שהוצעו אינם עומדים בתנאי הסף או מצויים במצב של ניגוד עניינים. בשל כך, טוען לוין, לא ניתן למנות את השמות שעלו ברשתות.

במצב שנוצר, לוין אומר כי האפשרות המעשית היחידה היא מינוי שופט בדימוס. לדבריו, השופט בן חמו הוא מועמד בעל ניסיון ויושרה, שהביע נכונות לשאת בתפקיד. לוין מוסיף כי העיכובים שנוצרו כבר פגעו בחקירה, וקורא לבית המשפט שלא להתערב שוב במינוי.