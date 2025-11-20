הסתיים בטוב: לאחר שקיבלו קריאה, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני וטיפלו בילד בן שנתיים שסבל מהתקף אלרגיה מסכנת חיים בביתו בירושלים. בזכות האפיפן והחמצן של הפרמדיקים, הוא הועבר להמשך טיפול רפואי בבית חולים

ניצל בזכות האפיפן: פרמדיק איחוד הצלה הציל היום (חמישי) את חייו של בן שנתיים שרגיש לבוטנים, וחטף התקף אלרגיה.

לאחר שקיבלו קריאה, צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני וטיפלו בילד בן שנתיים שסבל מהתקף אלרגיה מסכנת חיים בביתו בשכונת קרית בעלזא בירושלים.

שוקי בקר פרמדיק איחוד הצלה שהזריק לו אדרנלין סיפר: "נמסר לנו כי הילד פיתח תגובה אלרגית חריפה לאחר שנחשף לבוטנים. הענקתי לו סיוע רפואי ראשוני מציל חיים תוך הזרקת כמות מדודה של אדרנלין ומתן סיוע בחמצן. לאחר שנרשמה הטבה משמעותית במצבו הוא פונה להמשך קבלת טיפול ולבדיקות בבית חולים בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה".

נזכיר כי אלרגיה לבוטנים היא אלרגיה שכיחה. הטיפול המיידי בתגובה אלרגית חמורה הוא הזרקת אפיפן, ובמקרים קלים יותר ניתן להשתמש בתרופות אנטי-היסטמיניות.