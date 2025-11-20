עמית סגל, הפרשן הפוליטי חדשות 12, משתף בעקבות גל האלימות וההסתה נגד עיתונאים כי הוא "זוכה" לקבל איומים על חייו לעיתים קרובות מאוד.
בפוסט שפרסם הערב ברשתות החברתיות שלו כתב סגל ופרסם 2 הודעות שקיבל: "אני מבין שכעת זה באופנה לשתף באיומים ברצח על עיתונאים. אז הנה שניים מהבוקר, עם שם ותמונה. אחד מהם בפומבי ואחד מהם אפילו עם טלפון למען הנוחות".
עוד הוסיף וכתב סגל: "ככה, בטפטוף. פעם בשבוע, לפעמים פעמיים, לפעמים כל יום. אין פרץ וצווחה, הכל נורמל. אין תלונות, אין זעזוע. אין מועצת העיתונות, אין ארגון העיתונאים. נמתין שיאיימו על העיתונאים הנכונים". באחד מהם נכתב על סגל: "בן של כלבה וטרוריסט מורשע".
נזכיר כי עימות חריף נרשם היום (חמישי) בתוכניתו של גיא פלג ברדיו 103fm, כאשר בינו לבין עמית סגל, התפתח ויכוח על אלימות כלפי עיתונאים, האחריות לתופעה והטענות על "נרמול" אלימות פוליטית. אחרי מונולוג בו תקף את סגל, האחרון הפתיע ועלה לשידור.
סגל טען כי התחושה הציבורית סביב אלימות נובעת מנרמול ארוך שנים: "הסיבה שהתקשרתי היא כי אני חושב שעשית מעשה לא הגון… כשאתה יושב ומסביר שזה בסדר לפוצץ חמין אצל גיסה של פוליטיקאי, או לפוצץ חתונה של אבנר נתניהו – זה נרמול של אלימות". עוד הוסיף כי עיתונאים מתעלמים מאלימות כלפי עמיתים מהמחנה השני: "כשיש הפגנות שחוסמות אותי בנווה אילן – גיא משלנו יעבור, עמית לא משלנו לא יעבור. כמעט אף אחד לא אמר כלום".
