הפרשן הפוליטי והמגיש של חדשות 12 חושף את האיומים שהוא מקבל וטוען כי הוא "זוכה" לקבל את ההודעות המפחידות על בסיס יום יומי: "אין מועצת העיתונות, אין ארגון העיתונאים. נמתין שיאיימו על העיתונאים הנכונים"

עמית סגל, הפרשן הפוליטי חדשות 12, משתף בעקבות גל האלימות וההסתה נגד עיתונאים כי הוא "זוכה" לקבל איומים על חייו לעיתים קרובות מאוד.

בפוסט שפרסם הערב ברשתות החברתיות שלו כתב סגל ופרסם 2 הודעות שקיבל: "אני מבין שכעת זה באופנה לשתף באיומים ברצח על עיתונאים. אז הנה שניים מהבוקר, עם שם ותמונה. אחד מהם בפומבי ואחד מהם אפילו עם טלפון למען הנוחות".

עוד הוסיף וכתב סגל: "ככה, בטפטוף. פעם בשבוע, לפעמים פעמיים, לפעמים כל יום. אין פרץ וצווחה, הכל נורמל. אין תלונות, אין זעזוע. אין מועצת העיתונות, אין ארגון העיתונאים. נמתין שיאיימו על העיתונאים הנכונים". באחד מהם נכתב על סגל: "בן של כלבה וטרוריסט מורשע".

נזכיר כי עימות חריף נרשם היום (חמישי) בתוכניתו של גיא פלג ברדיו 103fm, כאשר בינו לבין עמית סגל, התפתח ויכוח על אלימות כלפי עיתונאים, האחריות לתופעה והטענות על "נרמול" אלימות פוליטית. אחרי מונולוג בו תקף את סגל, האחרון הפתיע ועלה לשידור. פלג פתח את הדיון בשאלה לעמית סגל: "האם זה נכון שאף פעם לא פיצצו או ניסו לפוצץ הרצאה שלך?". סגל השיב בסיפור אישי על התנהגות אלימה כלפיו וכלפי משפחתו: "הלכתי עם הילד שלי ברחוב ומפגינה אמרה לו 'האם אתה יודע שאבא שלך הוא שרץ?'. ליד הדירה שלי יש כתובת שאני מסית". לדבריו, הטענה לאלימות חד־צדדית אינה משקפת את המציאות: "הניסיון לתאר כאילו יש פה אלימות חד־סטרית – זה לא נכון. אם יש פערים הם כמותיים". עוד באותו נושא גיא פלג תקף; עמית סגל עלה לשידור: "עשית מעשה לא הגון" 15:37 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏