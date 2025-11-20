כוחות צה"ל מחטיבת שומרון, חטיבת הקומנדו ויחידות מיוחדות נוספות, בהכוונת שב"כ, פעלו במהלך הלילה במסגרת מבצע חטיבתי רחב היקף במספר כפרים לאיתור אמצעי לחימה ומעצר מחבלים. במהלך הפעילות סרקו לוחמי יחידת אגוז וכוחות מגדוד 967 כ־70 מוקדים ואיתרו אמצעי לחימה שהוסלקו בבתים, בהם נשק מסוג "קרלו" שהוחבא בתוך מיקרוגל ונשק ציד שהוסתר מאחורי וילון.
במקביל, כוחות חטיבת עציון החלו במבצע חטיבתי בכפר בית אומר, ממנו יצא אחד המחבלים שביצע את הפיגוע בצומת הגוש בתחילת השבוע. במהלך הפעילות פעלו כוחות החטיבה ויחידת דובדבן בלמעלה מ־300 מוקדים, עצרו שלושה מחבלים שפעלו לקידום מתווי טרור ותקפו אזרחים ישראלים, ותיחקרו למעלה מ־200 חשודים. בנוסף הוחרמו עשרות כלי רכב שלפי הערכת גורמי הביטחון מומנו בכספי טרור.
במקביל, גדוד 202 בפיקוד חטיבת יהודה עצר בחברון מבוקש שתמך בפיגוע בצומת הגוש והסית לפיגועים נוספים. אביו של המבוקש, שתמך גם הוא בפיגוע, נעצר כבר ביום האירוע. בחברון נעצרו עוד שלושה מבוקשים, ואותרו שני מטענים, מחסניות ואמצעי לחימה נוספים. בחטיבת אפרים פעלו כוחות במרחב טולכרם ועצרו חשוד נוסף.
בפעילות התקפית בכפר קבאטיה שבמרחב חטיבת מנשה עצרו לוחמי ימ"ס איו"ש, בהכוונת שב"כ, שלושה מחבלים שתכננו לפגוע בכוחות צה"ל. בפעילות מקבילה בכפר עצרו סיירת הצנחנים ולוחמי מג"ב שלושה מחבלים נוספים, בהם אחד שעסק בייצור מטענים. בכפר ברטעה פעלו הכוחות לאיתור אמצעי לחימה ותחקור חשודים.
במרחב חטיבת בנימין עצרו לוחמי יחידת דובדבן שני מבוקשים נוספים, ועל ידי כוחות החטיבה נעצרו שני חשודים נוספים ונחקרו עשרות אחרים. כל המבוקשים ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך טיפול בידי משטרת מחוז ש"י ושירות הביטחון הכללי.
