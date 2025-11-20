כוחות צה״ל חשפו בדרום רפיח תוואי תת־קרקעי באורך מעל שבעה קילומטרים, הכולל שמונים חדרים ומפקדות חמאס, שבו הוחזק הדר גולדין בשנים האחרונות לפי צה״ל

במבצע של פיקוד הדרום, בשיתוף יחידת יהל״ם ושייטת 13, חשפו כוחות צה״ל בדרום רפיח את התוואי התת־קרקעי שבו הוחזק החטוף הדר גולדין בשנים האחרונות. לפי צה״ל, מדובר באחד התוואים המשמעותיים והמורכבים ביותר שנחשפו עד כה ברצועת עזה.

התוואי שנחשף משתרע לאורך יותר מ־7 קילומטרים ובעומק של כ־25 מטרים. הוא עובר מתחת לשכונת מגורים צפופה בקרבת ציר פילדלפי, וממשיך דרך אזורים אזרחיים רגישים, ובהם מתחם של אונר״א, מסגדים, מרפאות, גני ילדים ובתי ספר.

במהלך החשיפה אותרו בתוך התוואי כ־80 חדרי שהייה, בהם חדרי שליטה ששימשו מפקדים בכירים בארגון חמאס להחזקת אמצעי לחימה, שהייה ממושכת ותכנון פעולות טרור נגד כוחות צה״ל. בין המפקדים זוהה גם מח״ט רפיח, המחבל מוחמד שבאנה.

לוחמים מאוגדות 162 ואוגדת עזה (143) פעלו במרחב התוואי התת־קרקעי ואפשרו את המשך פעילות הכוחות במקום. בצה״ל מדגישים כי פיקוד הדרום ימשיך לפעול ברצועת עזה להסרת כל איום על אזרחי ישראל.