אירוע אלימות קשה ברהט: אדם אחד נהרג ועוד 4 בני אדם נוספים נפצעו הערב בעקבות סכסוך בין בני דודים. כוחות המשטרה פועלים בזירה ופתחו בחקירה ובמצוד אחר החשודים בירי

אירוע אלימות קשה ברהט: שניים נהרגו ועוד 3 בני אדם נוספים נפצעו הערב (חמישי) בעקבות סכסוך בין בני דודים.

במהלך האירוע בוצע ירי לעבר המעורבים בסכסוך, כאשר שניים מהפצועים שנורו נפצעו אנושות ומותם נקבע בבית החולים. אדם נוסף בן 34 נפצע בינוני וגם נער בן 17, שהיה מעורב באירוע, נפגע מהירי והוא פונה לבית החולים סורוקה יחד עם שאר הפצועים, כשהוא במצב בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו למרפאה מקומית נוספת באזור והעניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה נער בן 17 במצב בינוני עם פציעות ירי.

פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה וחובשת מד"א רעות יהושע, סיפרו: "כשהגענו למרפאה המקומית ראינו 3 פצועים שוכבים כשהם סובלים מפציעות חודרות קשות בגופם. נער בן 17 וגבר כבן 30 היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שהיו מעורבים באירוע אלימות. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קריטי ואנחנו נלחמים על חייהם. הפצוע השלישי היה גבר בן 34 שנפצע באורח בינוני, הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו כשמצבו יציב."

כוחות משטרה מהמחוז הדרומי ותחנת רהט פועלים בזירה במסגרת חקירה שנפתחה, ובמצוד אחר החשודים במעשה.