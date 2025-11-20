מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה בטמפ' ויהיה שרבי בכל אזורי הארץ. ביום שלישי – מהפך קצר עם גשם והתקררות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה בטמפ' ויהיה שרבי בכל אזורי הארץ. ביום שלישי – מהפך קצר עם גשם והתקררות.

יום שישי: בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

יום שבת: תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה של טמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרים.