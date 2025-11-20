השר יריב לוין ממנה את השופט בדימוס יוסף בן חמו לתפקיד אחראי על ליווי חקירת הדלפת סרטון כוח 100, מהלך שמגיע לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה מנועה מלעסוק בנושא

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הטיל היום (חמישי) על השופט בדימוס יוסף בן חמו למלא תפקיד ייעודי הנוגע לבחינת פרשת הדלפת הסרטון של כוח 100 ולבדיקת החשש לפגיעה בהליכים משפטיים וחקירתיים רגישים. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה ותישאר בתוקף עד להסרת המניעה של הרשות המשפטית לממשלה לעסוק בנושא.

כאמור ביום שלישי השבוע רמז לוין כי השופט בית המשפט המחוזי בדימוס יוסף בן חמו ימונה כאחראי על ליווי חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בדבריו לוין ציין כי פנה למ״מ נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ לצורך היוועצות לעניין הטלת התפקידים שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מנועה מלמלא באשר לפרשת שדה תימן.

במכתבו להרשקוביץ לוין ציין את פסיקת בג"ץ בעניין וציין כי "בשים לב לקביעות בפסק הדין, הגעתי לכלל מסקנה כי ראוי למנות לתפקיד שופט מכהן או שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי. יצוין כי בחנתי גם את האפשרות למנות עובד מדינה מכהן, אך הדבר לא עלה בידי נוכח הקשיים המשמעותיים באיתור עובד מדינה מכהן שהינו בעל בכירות, ידע משפטי וניסיון בתחומים הרלוונטיים, אשר אין לו כפיפות מקצועית או ניהולית למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי עמם בקשרי עבודה קרובים, ונכון לקחת על עצמו את התפקיד".

עוד באותו נושא בוארון אחרי פסק הדין: "ניצחון גדול לאמת ולצדק" 11:40 | משה כהן 3 0 😀 👏

"נוכח האמור, פניתי להנהלת בתי המשפט על מנת לקבל הסכמה עקרונית לאפשרות שימונה לתפקיד שופט מחוזי מכהן. אולם, לא קיבלתי הסכמה כאמור" הודה השר. "משכך, החלטתי להטיל את התפקיד על שופט מחוזי בדימוס בעל ידע וניסיון בתחומים הרלוונטיים לתפקיד, אשר ייקלט לצורך משימה ארעית זו לשירות המדינה ויועסק באופן זמני כעובד מדינה בכיר".

"מצאתי לנכון להטיל את התפקיד על השופט בדימוס יוסף בן-חמו. הוא שירת כשוטר, חוקר ותובע משטרתי במשטרת ישראל, הוא עבד כעורך דין עצמאי, הוא כיהן כשופט בבית משפט השלום לענייני משפחה, ומונה כסגן נשיא בתי משפט השלום במחוז צפון בשנת 2004. לאחר מכן הוא כהן כשופט (במינוי בפועל) ורשם בבית משפט מחוזי בנצרת בין השנים 2011 – 2014, וכיהן כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת בין השנים 2014-2020" סיכם. "במהלך שנות כהונתו כשופט עסק רבות בתיקים פליליים. משכך, מדובר באדם בעל שיעור קומה, משפטן מובהק בעל ניסיון משמעותי בתחומים הרלוונטיים, אשר הכשרתו ומעמדו כמובן אינם נופלים מאלו של פרקליט בכיר".