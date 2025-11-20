בעוד שאתרי ההיכרויות הקיימים משאירים את המשתמשים לבד בתוך ים של פרופילים, “ווארטי” מציעה זווית הפוכה לגמרי:

במקום לדפדף אינסוף שמאלה וימינה, פשוט בוחרים שדכנית או שדכן, בדיוק כמו שבוחרים רופא, עורך דין או מאמן אישי.

ולראשונה:

פלטפורמה לשדכנים שדכניות!!!

למשתמשים זה מעניק מגוון רחב של אנשי מקצוע שמתמחים בקהלים שונים, השקפות שונות, גילאים שונים ורמות דתיות שונות. כל אחד יכול לבחור למי הוא מתחבר ומי ילווה אותו בדרך למציאת הזוגיות.

“שידוך הוא לא תיק, הוא נשמה. ווארטי נותן לזה בית חדש.” מסבירה שרה פכטר שיצאה לדרך עם הבשורה כשחיפשה מענה לעולם הפנויים פנויות.

שרה פכטר שהתחילה את דרכה כסופרת ועיתונאית מצאה את עצמה שדכנית בין כתבות ולקוחות ולאחר השתתפות בתוכנית ווארט כמנחה הבינה את המצוקה הגדולה.

״ קיבלתי מאות פניות ביום והבנתי שחייבים למצוא פתרון , חברתי ליזם בתום הטכנולוגיה ולעוד שדכנית מובילה בתחום ולאחר שנה של עבודה קשה ופיתוח הצלחנו לצאת עם הבשורה החדשה״, שרה פורשת בפנינו את מאחורי הקלעים.

יגעת ומצאת תאמין … וככה נולד ווארטי.

במרכז הבשורה עומדת השדכנית המוכרת שרה פכטר, ממותג השידוכים “ווארט”.

היא מכירה את עולם השידוכים מבפנים את הדופק, את הרגישות, את התקווה שמתחבאת מתחת לכל טופס

“ווארטי נולד מתוך הצורך להחזיר את הכבוד לשידוך.

זוגיות היא לא עוד אלגוריתם, זו מלאכת מחשבת של לב, הקשבה וראייה.

רצינו לבנות פלטפורמה שמאפשרת לשדכנית לעבוד כמו שצריך,

ולמשודך לקבל יחס אנושי, מכבד ומקצועי מהרגע הראשון.”

לדבריה, המערכת בווארטי מאפשרת לשדכן / שדכנית להכיר את המשתמשים באמת:

מי הם, מה חשוב להם, מה הגבולות, מה החלומות.

“זה לא טופס , זה סיפור חיים,” היא אומרת.

“וכשנותנים לזה מקום, השידוך קורה אחרת לגמרי.”

מעטפת שלמה: מהרישום ועד החופה כולל הטבות לדייטים

בניגוד לאתרי שידוכים רגילים, ווארטי מעניקה למשתמשים מעטפת מלאה של שירותים שגורמים למסע הזה להיות קל, מכבד ונעים יותר:

ליווי אישי של שדכן/שדכנית לפי בחירה

הטבות לדייטים — ממסעדות ועד מקומות בילוי, כולל שיתופי פעולה ייחודיים

תמיכה בתהליך, ליווי רגשי במידת הצורך, והסברים לכל שלב

מערכת חכמה שמרכזת את כל העדכונים, השידוכים הפוטנציאליים, והתקדמות התהליך

וכל זה עד שלב החתונה

בפשטות:

ווארטי לא שולח אותך “למצוא לבד”.

הוא הולך איתך כל הדרך.

הדור החדש של השידוכים: אישי, מקצועי, אנושי

החזון של ווארטי נשען על עיקרון פשוט:

אנשים לא אמורים לעבור את המסע הזה לבד.

בטח לא היום.

שוק השידוכים משתנה, הצרכים גדלים, והרצון לזוגיות נשאר עמוק ויציב כמו תמיד.

ווארטי נכנס בדיוק למקום הזה בין הטכנולוגיה לבין הלב, בין המערכת לבין האדם.

זה לא עוד אתר.

זו קהילת שדכנים ושדכניות, הפועלת מתוך ייעוד, שליחות ומקצועיות, ומציגה מודל חדש ומרגש .

שדכנים אנושיים + פלטפורמה חכמה + ליווי כולל = ווארטי.

האתר שצפוי לשנות את הדרך שבה מתבצעים שידוכים בישראל,

ולהחזיר את מה שכולנו מתגעגעים אליו: יחס אישי, אמון, והבנה עמוקה של נפש האדם.

אם אתם בדרך לזוגיות, אם אתם מחפשים עוגן מקצועי ונעים,

ואם החלום על בית משותף מתחיל להתדפק על הדלת

זה הזמן להכיר את ווארטי.

לא עוד עולם של פרופילים קרים אלא של לבבות שמתחברים בעבודה עדינה של שדכנים אמיתיים.

ווארטי כי זוגיות טובה לא מוצאים.

יוצרים. ביחד.

כתובת האתר לרישום ;