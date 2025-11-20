שאלה: איך להתייחס לפצ"רית אחרי שבגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל?
הרב שלמה אבינר השיב: ואהבת לרעך כמוך, ככל יהודי. מצווה זו שייכת דווקא לאלו שאנחנו לא מסכימים איתם. כשמישהו מעצבן אותך או מפריע לך, הרי זה המבחן של ואהבת לרעך כמוך. בגמרא סנהדרין (מה, א) אפילו כתוב שמי שחייב מיתה, "ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה", כלומר מיתה קלה. הוא באמת בפחד מוות, ונותנים לו יין להרגיע אותו.
מי שקשה לו לקיים מצווה ואהבת לרעך כמוך הנה שתי עצות:
א. יכול להיות שהאדם הזה עשה דברי רעים אבל אולי גם הוא עשה דברים טובים בחייו. ואולי הדברים הטובים הם יותר מהדברים הרעים. אדם נידון על פי רובו, רמב"ם הלכות תשובה פרק ב'. מי שזכויות מרובות על חובותיו הוא צדיק. לכן, אולי הזכויות של הפצ"רית הן הרוב, והיא צדיקה.
ב. מה שהיא עשתה, זה לא משום שהיא נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, אלא ודאי היא חשבה שהיא עושה משהו טוב לעם ישראל ולחיילי צה"ל. וודאי אין לה עניין סתם ללכלך על הצבא. אפשר לא להסכים, אלא הכוונות טובות אך המעשים לא רצויים (עי' חולים נו, א).
מה דעתך בנושא?
שירי מנתניה
יפה, כיף לשמוע דברים אנושיים בסיסיים, במקום שינאה. אכן, כל אנשי המקצוע, שעבדו איתה ברבות השנים מעידים עליה לטובה מאוד ואי אפשר למחוק לה את זה!17:25 20.11.2025
א.א
בתגובה ל: שירי מנתניה
כל האנשים? אני מכיר לפחות אחד שיגיד לך שזה לא נכון17:51 20.11.2025
א.א
כבוד הרב! זה בדיוק הבעיה עם השמאל חולה הנפש במדינה הם חושבים יותר מידי הורסים ושורפים את המדינה כי הם יודעים שנשפוט אותם לקו זכות די נמאס מהם מי שרוצה שילך לעזה...
כבוד הרב! זה בדיוק הבעיה עם השמאל חולה הנפש במדינה הם חושבים יותר מידי הורסים ושורפים את המדינה כי הם יודעים שנשפוט אותם לקו זכות די נמאס מהם מי שרוצה שילך לעזה להגן על המחבלים שםהמשך 17:51 20.11.2025
