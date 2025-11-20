הרב שלמה אבינר נשאל עיצד יש להתייחס לפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, ואומר כי יש לדון אותה לכף זכות: "היא לא נגד מדינת ישראל, אלא חשבה שכך עושים טוב לעם ישראל"

שאלה: איך להתייחס לפצ"רית אחרי שבגדה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל?

הרב שלמה אבינר השיב: ואהבת לרעך כמוך, ככל יהודי. מצווה זו שייכת דווקא לאלו שאנחנו לא מסכימים איתם. כשמישהו מעצבן אותך או מפריע לך, הרי זה המבחן של ואהבת לרעך כמוך. בגמרא סנהדרין (מה, א) אפילו כתוב שמי שחייב מיתה, "ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה", כלומר מיתה קלה. הוא באמת בפחד מוות, ונותנים לו יין להרגיע אותו.

מי שקשה לו לקיים מצווה ואהבת לרעך כמוך הנה שתי עצות:

א. יכול להיות שהאדם הזה עשה דברי רעים אבל אולי גם הוא עשה דברים טובים בחייו. ואולי הדברים הטובים הם יותר מהדברים הרעים. אדם נידון על פי רובו, רמב"ם הלכות תשובה פרק ב'. מי שזכויות מרובות על חובותיו הוא צדיק. לכן, אולי הזכויות של הפצ"רית הן הרוב, והיא צדיקה.

ב. מה שהיא עשתה, זה לא משום שהיא נגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, אלא ודאי היא חשבה שהיא עושה משהו טוב לעם ישראל ולחיילי צה"ל. וודאי אין לה עניין סתם ללכלך על הצבא. אפשר לא להסכים, אלא הכוונות טובות אך המעשים לא רצויים (עי' חולים נו, א).