חשבונות של צעירים מקבלים בימים האחרונים התראות חריגות על שינוי משמעותי בפעילותם, בזמן שהפלטפורמות נערכות לצעד רחב שמשפיע על מאות אלפים

אוסטרליה מתקדמת ליישום אחד החוקים המחמירים בעולם בנוגע לשימוש ברשתות חברתיות, במסגרת איסור רחב על פתיחת חשבונות לבני פחות מ־16. החל מ־4 בדצמבר, חברות הטכנולוגיה החלו להתריע בפני משתמשים שמוגדרים כבני 13 עד 15 על כך שחשבונותיהם ייחסמו, לקראת כניסת הצו לתוקף ב־10 בדצמבר.

על פי Meta, המפעילה את אינסטגרם, פייסבוק ו־Threads, הודעות נשלחו באמצעות מסרונים, מיילים והתראות בתוך האפליקציה. לפי הערכות הרגולטור באוסטרליה, מדובר בכ-150 אלף משתמשים בפייסבוק וכ־350 אלף נערים ונערות באינסטגרם.

המשתמשים הצעירים יכולים לשמור תמונות, סרטונים והודעות לפני סגירת החשבון. החל מהשבוע, קטינים מתחת לגיל 16 גם לא יוכלו לפתוח חשבונות חדשים. במקביל, Meta מאפשרת לערער על החסימה באמצעות זיהוי גיל: צילום "סלפי וידאו" שיעבור סריקת גיל, או העלאת מסמך מזהה כמו רישיון נהיגה. שיטות האימות נבדקו השנה על ידי גוף הבקרה הבריטי Age Check Certification Scheme, שקבע כי אף שיטה אינה מושלמת לכל מקרה.

החוק החדש כולל אפשרות לקנסות של עד 50 מיליון דולר אוסטרלי לחברות שלא ינקטו בצעדים סבירים למניעת שימוש של צעירים מתחת לגיל המותר. ראש הממשלה אנתוני אלבניזי הגדיר את המהלך "צעד שמטרתו לאפשר לילדים להיות ילדים". במקביל, Meta וחברות אחרות טוענות כי בני נוער ינסו לעקוף את מנגנוני האימות, אך הדגישו כי יעמדו בדרישות החוק.

לצד הרשתות הגדולות, גם פלטפורמות אחרות מתאימות את פעילותן. Roblox הודיעה השבוע כי תאסור על ילדים מתחת לגיל 16 לשוחח עם מבוגרים זרים, ותטמיע אימות גיל לשירותי צ'אט כבר בדצמבר באוסטרליה, ניו זילנד והולנד.

רשימת הפלטפורמות שנכללות באיסור כוללת את פייסבוק, אינסטגרם, TikTok, סנאפצ'ט, X, יוטיוב ו־Reddit. מנגד, אפליקציות כמו Discord, WhatsApp, Roblox, Google Classroom ו־YouTube Kids אינן נכללות תחת ההגבלות.

לפי נציבת e-Safety, ג'ולי אינמן גרנט, המהלך נועד לצמצם את החשיפה של בני נוער ללחצים ולסיכונים בעולם המקוון. לדבריה, האכיפה צפויה להיות מורכבת ומתמשכת, אך חיונית להגנה על צעירים במרחב הדיגיטלי.