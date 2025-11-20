פאנל 'כיפות ברזל' מסכם את אירועי השבוע, ותהה על אובדן המשילות בנגב ואירועי הירי חסרי השליטה, למרות כל ההבטחות. צפו

התוכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, בהגשת נתנאל איזק, עסקה השבוע בגלי האלימות ביו"ש, במגזר החרדי ואצל הבדואים בדרום. הפאנל כלל השבוע את עורך סרוגים – אריה יואלי, פרשן כיכר השבת – ישי כהן, היועץ האסטרטגי – אבי וידרמן והיזמית החברתית נועה סגל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דרום אדום כיפות ברזל

איפה המשילות?

הפאנל דן באירועי הירי בדרום, מכת הפרוטקשן ושוד נערים בבאר שבע. אבי וידרמן טען כי המדינה נמצאת בקריסה מוחלטת: "המדינה לא מצליחה לתפקד". הוא האשים את הממשלה בכך שהיא רוצה כאוס: "אין בממשלה הזאת אף אחד שרוצה שום דבר. הם רוצים ברדק וכאוס וזה מה שאנחנו רואים וזה מה שאנחנו מקבלים".

ישי כהן סיפר: "כשאני נוסע לדרום, אני לא עוצר בכל הטריטוריה שקרובה אל הבדואים ולבאר שבע. מעדיף לתדלק או לפני או אחרי. וזו הבעיה הכי גדולה".

אריה יואלי הגיב בציניות לכישלון לפתור את בעיות המשילות תחת השר הממונה: "אם איתמר בן גביר היה שר לביטחון לאומי אני חושב שזה יפתור את כל הבעיות. זה מה שאמרו לי לפני שלוש שנים. אם הוא יהיה השר – תהיה משילות".

נועה סגל פסלה את טענותיו של השר בן גביר על כך שהמערכת מפריעה לו לעבוד: "אני לא מקבלת את כל הטענות האלו שהמערכת מפריעה לעבוד, מי שרוצה לעבוד עובד".

יואלי ציין שלפחות בנקודה אחת בן גביר מטפל. אם אין משילות, לפחות הוא מאפשר לאנשים להתחמש בקלות. אין משטרה, תגן על עצמך.