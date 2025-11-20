אל"מ במיל' ד"ר ז'ק נריה מזהיר כי חיזבאללה מתחזק במהירות, ומדגיש שישראל מעכבת פעולה צבאית מחשש בינלאומי, מה שעלול לאפשר לכוח רדואן להתקרב ליישובי הצפון

אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, בכיר אמ"ן לשעבר וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזהיר מפני התעצמות חיזבאללה והמצב בגבול הצפון. לדבריו, הארגון ממשיך בהשתקמות שמסכנת את ביטחון תושבי הגליל.

"אנחנו לא ממצמצים כי הבנו שחיזבאללה נמצאים בהשתקמות וחייבים להילחם בזה," אמר נריה. הוא הדגיש כי אם ישראל לא תפעל בזמן, "נמצא את חיילי כוח רדואן מתחת לחלונות של תושבי הצפון".

נריה התייחס גם להיסוס הישראלי לפתוח במערכה רחבה בלבנון, וטען כי ההמתנה נובעת משיקולים בזירה הבינלאומית. "יש שיקולים בזירה העולמית שישראל לא יכולה להתעלם מהם," אמר. לדבריו, "ישראל ממתינה עם פתיחת מלחמה מחשש לפגיעה בזירות הבינלאומיות".