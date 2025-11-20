אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, בכיר אמ"ן לשעבר וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזהיר מפני התעצמות חיזבאללה והמצב בגבול הצפון. לדבריו, הארגון ממשיך בהשתקמות שמסכנת את ביטחון תושבי הגליל.
"אנחנו לא ממצמצים כי הבנו שחיזבאללה נמצאים בהשתקמות וחייבים להילחם בזה," אמר נריה. הוא הדגיש כי אם ישראל לא תפעל בזמן, "נמצא את חיילי כוח רדואן מתחת לחלונות של תושבי הצפון".
נריה התייחס גם להיסוס הישראלי לפתוח במערכה רחבה בלבנון, וטען כי ההמתנה נובעת משיקולים בזירה הבינלאומית. "יש שיקולים בזירה העולמית שישראל לא יכולה להתעלם מהם," אמר. לדבריו, "ישראל ממתינה עם פתיחת מלחמה מחשש לפגיעה בזירות הבינלאומיות".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים