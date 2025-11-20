בצל החשדות נגדו: מפכ״ל המשטרה הודיע היום (חמישי) כי קיבל את בקשתו של ראש להב 433, ניצב מני בנימין, לצאת לחופשה של שבוע. בקשות מגיעה יום אחרי חקירתו השנייה במחלקה לחקירות שוטרים, בחשד לעבירות הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.
כזכור, בשבוע שעבר דווח כי מח"ש עיכבה לחקירה באזהרה קצין משטרה בדרגת ניצב, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.
יום לאחר מכן הותר לפרסום כי הקצין שנחקר היה ראש להב 433, ששוחרר בתום חקירתו בתנאים מגבילים – שכללו הרחקה לתשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים. בנוסף, בתום החקירה נלקח הטלפון הנייד שלו. המגבלות היו אמורות לפקוע היום, וכעת כאמור בנימין יצא לחופשה לאור המשך חקירת הפרשה.
