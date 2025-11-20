כוחותינו חשפו בבית חאנון רשת מנהרות תת־קרקעית ותשתיות טרור נרחבות שפעלו מתחת לבתי אזרחים ומוסדות חינוך. לצד אלפי מבנים ששימשו את חמאס מעל הקרקע, איתרו הכוחות פירי מנהרות, מחסני אמצעי לחימה ועמדות ירי

צה״ל חושף היום (רביעי) ממצאי מודיעין חדשים מהעיר בית חאנון שבצפון הרצועה, המעידים על פריסה נרחבת של תשתיות טרור מתחת ומעל הקרקע. על פי הנתונים, מתחת לבתי התושבים נבנתה מערכת תת־קרקעית ענפה, הכוללת רשת מנהרות שעוברת תחת חלקים גדולים מהעיר.

במקביל, מעל הקרקע אותרו אלפי מבנים שהופעלו בידי ארגון חמאס כמחסני אמצעי לחימה, עמדות ירי ומרכזי שליטה של מחבלים. במסגרת התמרון הקרקעי, כוחות צה״ל פעלו בשכונות השונות בנחישות ובשיטה מדורגת, במטרה לאתר ולנטרל את מוקדי הטרור שפעלו בסמיכות לגבול ויצרו איום ישיר על תושבי הנגב המערבי.

במהלך הלחימה הוצגו דוגמאות נוספות לשימוש בתשתיות אזרחיות לצורכי לחימה. אחד הממצאים הבולטים היה זיהוי מחבלים חמושים בתוך בית ספר יסודי בעיר, ומתחתיו פיר שהוביל למנהרה תת־קרקעית פעילה. בצה״ל מציינים כי ממצאים אלה משתלבים בתמונה רחבה המעידה על שימוש שיטתי בתווך אזרחי לצורכי טרור.

לדברי צה״ל, הפעילות בעיר נמשכת במטרה לאתר תשתיות נוספות ולמנוע מהן לשוב ולהוות איום על יישובי העוטף.