מטוסי קרב של חיל האוויר חגים בשמי סוריה ובבירה דמשק, על פי דיווחים, הפעולה מבוצעת כמסר מזהיר לשלטונות החדשים של סוריה

לאחר שראש הממשלה נתניהו ביקר בשטח דרום סוריה, ולאחר שהסורים גינו את המהלך כחלק מ"כיבוש בלתי חוקי", חיל האוויר השתלט היום על שמי הבירה הסורית, כחלק ממה שמתארים כמהלך הרתעה מול השלטונות הסורים, לאחר התנגשויות בשבועות האחרונים עם הדרוזים בדרום.

BREAKING: Syrian media reports that least 8 Israeli Air Force fighter jets are flying over southern Syria. It’s likely that they are sending a signal to Damascus after recent Syrian-Druze clashes in the area pic.twitter.com/heSXPQEFHw — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2025

תיעודים המגיעים משמי סוריה ודמשק, מראים פסי סילון ותנועת מטוסי קרב שלא משאירים מקום לדימיון. על פי דיווחים, לפחות שמונה מטוסי קרב של חיל האוויר חגו בשמי סוריה בשעות האחרונות.

לא בוצעו תקיפות בשטח, כאשר על פי דיווחים המטוסים לקחו חלק בפעילות סיור ואיסוף מודיעין שגרתית.

הביקור של חיל האוויר בשמי הבירה הסורית מגיעה לאחר החרפת טון מכיוון דמשק אל עבר ישראל, ולאחר מספר היתקלויות בשבועות האחרונים בין הדרוזים והשלטונות.