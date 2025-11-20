לאחר שראש הממשלה נתניהו ביקר בשטח דרום סוריה, ולאחר שהסורים גינו את המהלך כחלק מ"כיבוש בלתי חוקי", חיל האוויר השתלט היום על שמי הבירה הסורית, כחלק ממה שמתארים כמהלך הרתעה מול השלטונות הסורים, לאחר התנגשויות בשבועות האחרונים עם הדרוזים בדרום.

תיעודים המגיעים משמי סוריה ודמשק, מראים פסי סילון ותנועת מטוסי קרב שלא משאירים מקום לדימיון. על פי דיווחים, לפחות שמונה מטוסי קרב של חיל האוויר חגו בשמי סוריה בשעות האחרונות.

לא בוצעו תקיפות בשטח, כאשר על פי דיווחים המטוסים לקחו חלק בפעילות סיור ואיסוף מודיעין שגרתית.

הביקור של חיל האוויר בשמי הבירה הסורית מגיעה לאחר החרפת טון מכיוון דמשק אל עבר ישראל, ולאחר מספר היתקלויות בשבועות האחרונים בין הדרוזים והשלטונות.