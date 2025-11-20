משרד הביטחון חתם על חוזה ענק בהיקף של מיליארדי דולרים להרחבת הייצור הסדרתי של מערכת ״כיפת ברזל״. כ"ץ: "קפיצת מדרגה אסטרטגית שתעצים משמעותית את ההגנה על שמי המדינה מול אויבינו"

כחלק מחבילת הסיוע האמריקנית המיוחדת למלחמה, מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם חתם היום (חמישי) על ההזמנה שתאפשר להאיץ באופן משמעותי ביותר את ייצור מערכת ״כיפת ברזל״. מעמד החתימה במשרד הביטחון התקיים בראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ ובהשתתפות ראש מפא"ת דני גולד, נספח ההגנה האמריקני בישראל אהרון דרייק, סמנכ"ל בכיר לשיווק ולפיתוח עסקי בחברת רפאל, ניר חלמיש, ראש אגף הכספים במשרד הביטחון, דקל כהן, היועצת המשפטית למערכת הביטחון הילה ארליך עמר ובכירים נוספים.

חתימת החוזה התאפשרה לאחר משא ומתן בהובלת ראש מנהלת "חומה" במפא"ת, משה פתאל, מנהלת התוכניות הישראליות בסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) וסמנכ"ל וראש חטיבת מערכות הגנה אוויריות ברפאל, שלמה טואף. במסגרת העסקה תספק רפאל למשרד הביטחון ולצה"ל כמות משמעותית של מיירטי ״כיפת ברזל״.

חבילת הסיוע האמריקני בסך 8.7 מיליארד דולרים, שאישר הקונגרס האמריקני בחודש אפריל 2024, כוללת בתוכה חבילה ייעודית של 5.2 מיליארד דולרים לטובת חיזוק מערכות ההגנה האווירית של מדינת ישראל- ״כיפת ברזל״, ״קלע דוד״ ומערכת הלייזר רב העוצמה שנמצאת בסיום תהליך הפיתוח.

מערכת ״כיפת ברזל״ שמפותחת בישראל ומיוצרת בשיתוף עם הממשל האמריקני, נועדה להגן מפני איומים של רקטות וטילים לטווח קצר ובינוני, וכן מפני איומי כטב"מים. במהלך המלחמה המערכת הפגינה ביצועים מרשימים, עם אחוזי יירוט יוצאי דופן, והגנה משמעותית על העורף הישראלי מול מתקפות טילים, רקטות, כטב"מים וטילי שיוט. המערכת משלבת טכנולוגיות פורצות דרך ונחשבת לאחת ממערכות ההגנה האוויריות המתקדמות בעולם. חברת רפאל היא המפתחת הראשית של מערכת ״כיפת ברזל״, בשיתוף עם חטיבת ״אלתא״ של התעשייה האווירית, חברת ״רייתיאון״ האמריקאית וחברת ״אמפרסט״.

"מערכת כיפת ברזל הפכה לאחת ממערכות ההגנה האוויריות הטובות בהיסטוריה. לאורך השנים, ובמלחמת התקומה במיוחד, כיפת ברזל הגנה על שמי המדינה ויירטה בהצלחה אלפי איומים מרצועת עזה, מלבנון ומזירות נוספות והפכה לחומת המגן של אזרחי ישראל מול אויבינו" אמר כ"ץ במעמד החתימה. לדבריו "חתימת החוזה הענק היום מהווה קפיצת מדרגה אסטרטגית שתעצים משמעותית את ההגנה על שמי המדינה מול אויבינו שלא עוצרים לרגע את ניסיונותיהם להשתקם במטרה לפעול להשמדת ישראל".

עוד ציין כי "העסקה היא עדות נוספת לעומק ולעוצמת הברית בין ישראל לארה"ב ולשיתוף הפעולה בין המדינות. ביחד נמשיך לפתח ולשדרג את מערכות ההגנה האוויריות המתקדמות בעולם – כדי להבטיח את ביטחון המדינה ואת עליונותה של ישראל גם בעשורים הבאים".

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: "בהתאם לאסטרטגיית משרד הביטחון, אנחנו ממשיכים בשיפור המוכנות והמלאים של צה"ל לעשור ביטחוני עצים. מערכת 'כיפת ברזל' שינתה את פני שדה הקרב, כשהפגינה יכולות יירוט חסרות תקדים בקנה מידה עולמי, של מגוון איומים רחב מאוד. העסקה שעליה חתמנו, תחזק באופן דרמטי את ההגנה הרב-שכבתית והיציבה האסטרטגית של מדינת ישראל. הייצור המשותף בישראל ובארה"ב מביא לידי ביטוי את פוטנציאל שיתוף הפעולה הטכנולוגי-תעשייתי, בין שתי המדינות שמשרד הביטחון מעוניין להרחיב למערכות ולתחומים נוספים".