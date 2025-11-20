צעיר בן 21 מבאר שבע נעצר בחשד שביצע משימות ריגול עבור מודיעין איראן, כולל איסוף מידע והעברת נשק.

השב"כ ומשטרת ישראל חשפו כי צעיר בן 21 מבאר שבע, נעצר לאחר שחקירה סמויה העלתה ראיות וחשד כבד כי ביצע פעולות ריגול רבות למען איראן, בתמורה לתשלום.

על פי ממצאי החקירה, הצעיר, רפאל ראובני, קיים בתקופה האחרונה קשר ישיר עם גורמים איראנים, הבין כי הוא מופעל על ידם, וביצע שורת פעולות בעלות השלכות ביטחוניתב ביודעין ובתמורה לתשלום.

בין המשימות שביצע: העברת צילומים שונים מאזור מגוריו, הטמנת טלפון וקופסת סיגריות עבור מפעיליו, איסוף כרטיס סים מנקודת מסתור ואיתור אקדח שהונח מראש במקום נסתר, אותו התבקש להזיז למיקום אחר.

החקירה העלתה כי ראובני קיבל תמורה כספית בעבור כל אחת מהפעולות, שהועברה לו באמצעים דיגיטליים.

בעקבות הממצאים הוגש היום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגדו. בשב"כ מדגישים כי מקרה זה מצטרף לשורת ניסיונות חוזרים מצד איראן וגורמי טרור נוספים לגייס אזרחים ישראלים לצורך משימות מודיעיניות שמטרתן פגיעה בביטחון המדינה.

השירות והמשטרה קוראים לציבור להימנע מכל קשר עם גורמים זרים ומזהירים כי כל פעולה מסוג זה מהווה עבירה חמורה ומסכנת את ביטחון ישראל.

דיווחים נוספים חושפים כי ככל הנראה היה מדובר בחיל בשירות סדיר, אשר אף מסר מידע מחיילים נוספים ששהו איתו בבסיס לסוכנים איראניים, זאת בתמורה לתשלום נוסף. כאשר בין היתר על פי החשד חלק עם האיראנים צילומים של תעודות חוגר, שלו ושל חיילים נוספים.