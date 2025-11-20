משטרת ישראל עצרה בירושלים את עבריין המין מרדכי יום-טוב, שברח מארצות הברית ב-2002 וחי בישראל תחת זהות בדויה

משטרת ישראל עצרה הבוקר (חמישי) את עבריין המין מרדכי יום-טוב, שברח מארצות הברית ב-2002 וחי בישראל תחת זהות בדויה. מעצרו של החשוד הוארך הבוקר בבית המשפט עד ליום רביעי 26.11.25 והליך ההסגרה ימשך בהתאם.

יום-טוב מבוקש להסגרה לארצות הברית בגלל עבירות מין חמורות שביצע בקטינים. הוא הורשע בארה"ב, ריצה מאסר ולאחר שחרורו הפר את תנאי השחרור, נמלט מארה"ב ונדרש לגזירת עונשו. בנוסף יעמוד לדין על תיק נוסף. עבריין המין נמלט מארצות הברית לישראל בשנת 2002 והסתיר את זהותו. לפני מספר שבועות התקבלו היתרי הסגרה, ומשטרת ישראל החלה בחיפושים. הבוקר כאמור נעצר יום טוב בשכונת תל ארזה, בירושלים שם הסתתר.

עוד באותו נושא גנב 2.8 מיליון: האקר ישראלי הוכרז בר הסגרה לארה"ב 16:47 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הוא נעצר על ידי מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין שבשת״פ עם מחוז ירושלים , זאת בפעילות מורכבת שהתאפשרה בזכות תיאום בין משטרת ישראל והמחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, תוך מימוש יכולות שת"פ ואכיפה בינלאומיים משמעותיים.

ממשטרת ישראל נמסר: "פעילות מקצועית זו נעשתה במסגרת הלחימה הנחושה של משטרת ישראל נגד הפשיעה החמורה ונגד פעילותם הפלילית בארץ ובעולם של עבריינים ישראלים. ההיבט הבינלאומי מהווה נדבך מרכזי בפעילות האכיפה של משטרת ישראל, לאור התעצמות הפשיעה הגלובאלית והשלכותיה על מפת הפשיעה בישראל".