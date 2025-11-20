רגע לפני הטקס המרכזי לחג הסיגד, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם בני משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו: "לא נשכח לרגע את החובה הלאומית לאתר אותה ולהחזיר אותה הביתה". צפו

נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף היום (חמישי) בטקס התפילה המרכזית לציון חג הסיגד. לפני כניסתו לטקס, הרצוג נפגש עם בני משפחתה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: אבי קנר\לע"מ)

"מדי שנה, המעמד הזה כאן, בטיילת ארמון הנציב, כשאנחנו נושאים את עינינו אל עבר הר המוריה ומתפללים, ממחיש לכולנו את עוצמתו של כוח הכיסופים" אמר הרצוג. "במשך דורות על דורות, אלפי קילומטרים מכאן אתם שמרתם על הגחלת. שרתם "גרבכו" – "התגעגענו" – לירוסלם. לא הייתה זו רק כמיהה; זו הייתה אמונה יוקדת, יומיומית, שהפכה למסע אדיר והיסטורי. מסע שהיה קשה ושגבה קורבנות קשים וכואבים, אבל היה בו אהבה ללא תנאי לציון, וכמה מרגש, שאנחנו עומדים כאן יחד, מול מושא הכיסופים – הר המוריה – ומתפללים יחדיו".

"בשנתיים האחרונות, למדנו על בשרנו את משמעותם העמוקה של כיסופים ותפילה. לכל אורך המלחמה שנכפתה עלינו – מלחמה צודקת מאין כמותה להגנת עמנו ומדינתנו – התפללנו לשובם של בנינו ובנותינו החטופים, לשלומם והצלחתם של חיילינו, ולביטחון עמנו וחיבקנו את המשפחות השכולות האהובות והיקרות" הזכיר. "אחיותיי ואחיי, זכינו גם לראות פירות התפילות שלכם. ראינו את אברה חוזר הביתה ואנחנו נזכרנו במחויבות העמוקה של מדינת ישראל לבניה ובנותיה, מכול התפילה המשותפת".

"מהמקום הזה לא נשכח לרגע, כמו שאמר קייס הקייסים, את הילדה היימנוט קסאו, שפגשתי פה את הוריה ומשפחתה ואת החובה הלאומית לאתר אותה ולהחזיר אותה הביתה. מהמקום הזה אנחנו חוזרים על הדרישה והזעקה להחזיר את כל החטופים החללים למנוחה נכונה" סיכם. "יחד אתכם – כאיש אחד בלב אחד – נתפלל ביחד להצלחתם ושלומם של חיילות וחיילי צה״ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, לנחמה ומזור עבור המשפחות השכולות, ולבניין ירושלים השלמה, השלווה והבטוחה, בירתנו הנצחית אמן כן יהי רצון. כפי שאמר הנביא ירמיהו, וברוח זו אנו פועלים: "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ, נְאֻם ה', וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם".