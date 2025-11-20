כ־1,000 גופות חיילים אוקראינים הוחזרו מרוסיה בצעד הומניטרי נדיר, הגדול מאז תחילת המלחמה.

כ-1000 גופות הוחזרו היום לאוקראינה, המספר הגדול ביותר מאז תחילת המלחמה. בצעד נדיר, רוסיה החזירה מוקדם יותר את הגופות לאוקראינה, שחלקן מוחזקות מאז פתיחת המלחמה לפני כ-3 שנים.

לפי הודעת המטה האוקראיני לטיפול בשבויי מלחמה ונעדרים, הגופות הועברו במעבר אחד מרוכז, וכוללות חיילים שנהרגו בשלבים שונים של הלחימה, חלקם עוד משנת 2022. הרשויות האוקראיניות צפויות כעת לבצע תהליכי זיהוי באמצעות בדיקות DNA וצוותי רפואה משפטית, לפני העברת הנופלים לקבורה רשמית.

עוד באותו נושא לראשונה: רוסיה מכרה מטוס קרב חמקן, לאויבת של ישראל 16:21 | יאיר אמר 33 0 😀 👏

במעבר גופות בהיקף דומה התרחשו מספר פעמים במהלך השנה, אך זהו מהגדולים שבהם. ברוב המקרים מבוצע החילוף בתיווך גורמים בינלאומיים, וחילוף זה מגיע על רקע דיווחים כי הנשיא טראמפ צפוי לפעול לכפיית הסכם בטווח הזמן הקרוב.