משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת ששהה בסופר "שפע ברכת השם" ברחוב כהנמן 107, בני ברק וקורא לציבור לוודא שהוא מחוסן

משרד הבריאות מעדכן היום (חמישי) על חולה חצבת ששהה בסופר "שפע ברכת השם" ברחוב כהנמן 107, בני ברק. המשרד מבקש מאנשים שהיו במקום החל מהשעה 20:00 ועד לסגירת הסניף – לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד.

המשרד מדגיש: "מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד מבקש משרד הבריאות מכל מי ששהה במקום ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי".

ביום ראשון משרד הבריאות עדכן על חולה חצבת ששהה באירוע באולם "כתר הרימון" בבני ברק, וקרא לכל המוזמנים מהאירוע ששהו באולם באותו זמן ליצור קשר עם מוקד קול הבריאות. לפי הודעת המשרד, חולה החצבת היה באולם שברחוב אהרונוביץ 10 בבני ברק ביום שלישי האחרון (ה-11 בנובמבר 2025) החל מהשעה 23:00. "משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו באירוע לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות המשרד", נמסר. "חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. המשרד מדגיש את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן – מצילה חיים".