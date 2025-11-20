בפעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני נעצר איש אקדמיה לאחר שנתפסה בביתו כמות גדולה של סמים מסוכנים

במסגרת פעילות ממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני למניעת הפצת סמים מסוכנים ביום שני השבוע, בפעולה יזומה ומשותפת של בלשי וסיירי המחוז הצפוני יחד עם כלבן משטרתי, נערך חיפוש בביתו של חשוד, תושב כפר סאלד בן 48, איש אקדמיה.

במהלך החיפוש אותרה כמות גדולה של סמים מסוכנים, ובהם כ-19 צנצנות קנביס וכן צנצנת נוספת ובה זרעי קנביס, כשהן מוסלקות בארון בגדים בחדר השינה של החשוד.

עוד באותו נושא סבב מינויים במשטרה: מפקד מחוז ירושלים הודח אחרי שנה בלבד 17:36 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

החשוד נעצר לחקירה, מעצרו הוארך במספר ימים ובהמשך שוחרר על ידי בית משפט השלום בקריית שמונה בתנאים מגבילים. חקירת המקרה נמשכת.

ממשטרת ישראל נמסר: "נמשיך לפעול בנחישות ובכל האמצעים העומדים לרשותנו לאיתור סוחרי ומפיצי סמים. מאמצים רבים מושקעים באיתור גורמים המעורבים בהפצת סמים לבני נוער – פעילות עבריינית המסכנת את הצעירים, ומובילה להתמכרות, לחבירה לעולם הפשיעה ולניתוק ממסלול חיים נורמטיבי".