אריק סיני משיק גרסה אישית ל"נפרדנו כך" של אבנר גדסי, בעיבוד אינטימי המעניק לשיר הקלאסי עומק חדש. הסינגל השני מתוך אלבום הקאברים, אחרי "נמנע ממך"

הזמר האגדי אריק סיני ממשיך במסע הקאברים האישי שלו ומשחרר סינגל שני מתוך אלבום הקאברים החדש שלו. הסינגל מעניק פרשנות עמוקה, אינטימית ומפויסת לשירו האייקוני של אבנר גדסי מ-1973. אחרי "נמנע ממך" של מיכה שטרית, סיני מעניק לקלאסיקה המקומית קול בוגר ורווי ניסיון חיים.

אריק סיני, אחד הקולות הגדולים והמרגשים של המוזיקה הישראלית, לא נח לרגע. אחרי שהסינגל הראשון "נמנע ממך" כבר יצא, הוא משחרר כעת את השיר השני מתוך אלבום הקאברים החדש בהפקת פטריק סבג ויהל דורון – גרסה אישית ועוצמתית ל"נפרדנו כך" של אבנר גדסי.

האזינו לאריק סיני מבצע את "נפרדנו כך":

השיר המקורי, שיצא ב-1973 עם מילים של סמדר שיר, הפך לאחד האייקונים של הזמר העברי. בידיו של סיני הוא מקבל משמעות חדשה לגמרי.

וידוי חשוף מלא חמלה

"נפרדנו כך", אחד השירים האייקוניים של גדסי, הופך בידיו של סיני לוידוי חשוף ומלא חמלה. הקול העמוק והצרוב שלו מוצא בשיר מרחב אינטימי, מפויס, שבו המילים מקבלות פרשנות חומלת. ההפקה של יהל דורון ופטריק סבג עוטפת את השיר בשכבות חמות של גיטרות ומאפשרת לטקסט לנשום מחדש.

השראה מג'וני קאש

כמו באלבומי האמריקן-רקורדינגס של ג'וני קאש, שהיוו השראה ליצירת האלבום כולו, סיני נוגע בשירים שנחרטו בזיכרון הישראלי ומציב אותם במקום חדש – בוגר, חכם ורווי ניסיון חיים. דרך קולו הייחודי הוא מביט אחורה, אך גם פותח צוהר לבחינה מחדש של הפסקול שהפך לחוט השני של התרבות המקומית.

האלבום המלא, שייצא בהמשך השנה, יכלול פרשנויות חדשות לשירי מופת ישראליים בעיבודים אינטימיים, חכמים ומרגשים – מסע אישי של אחד מהזמרים הגדולים בתולדות המוזיקה הישראלית אל תוך השירים שגדל עליהם ושגדלו איתו.