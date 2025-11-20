בשנת 2018 נכנסו לנו ללב חברי לקהת שלוה המוכשרים, בתוכנית "הכוכב הבא". מי שהובילה את הלהקה בכישרון רב היא הסולנית ענהאל כליפה, ואתמול היא קיבלה הצעה מרגשת במיוחד. צפו

להקת "שלוה", שהגיעה להישגים גבוהים מאוד בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" בעונתה השישית, נחקקה לכולנו בלב. הביצועים המרגשים שלהם העסיקו מדינה שלימה. אמש (רביעי) ענהאל כליפה, סולנית הלהקה לשעבר שהובילה אותה בתוכנית הריאליטי קיבלה הצעה מרגשת במיוחד. בן זוגה, חיים פסחוב, כרע ברכך והציע לה נישואין.

צפו בהצעת הנישואין המרגשת של ענהאל כליפה:

ענהאל כליפה, סולנית להקת שלוה לשעבר, קיבלה הצעת נישואין הכי מרגשת שיש מבן זוגה חיים פסחוב. ענהאל כליפה וגם חיים פסחוב עיוורים, ולכן ההצעה הייתה מיוחדת מאוד. פסחוב כרע ברך מול כליפה, ועדכן אותה בכך: "אני כורע בפנייך ברך".

ברור לעין כי בין בני הזוג שוררת אהבה קסומה ומתוקה במיוחד, וההצעה מרגשת ביותר. להתחתן היה חלום גדול עבור ענהאל, וכעת היא תגשים אותו.

חלומה הנוסף, לצאת לקריירת סולו, קורם עור וגידים בימים אלו, בהם היא עובדת על אלבום סולו משלה.

המון הצלחה ואהבה לזוג! תזכו להקים בית נאמן בישראל.