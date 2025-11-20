נשיא איראן קורא שוב לנטוש את הבירה בטהראן, וחושף כי התוכניות כבר יוצאות לדרך

הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, התבטא שוב בנושא מעבר הבירה האיראנית דרומה, והכריז כי זה לא עניין של "אם", אלא עניין של "מתי".

פזשכיאן שוחח שוב בנושא משבר המים האיראני, והצורך של הממשל לעזוב את טהראן, ולהכריז על בירה חדשה בדרום המדינה, בניסיון לחסוך בכמויות המים המוזרמות צפונה.

"העברת הבירה מטהראן דרומה הפכה להיות בלתי נמנעת, עם צפיפות יתר ומחסור מים, טהראן לא יכולה להמשיך להרשות לעצמה לשכן את הממשלה, והיא לא יכולה להרשות לעצמה גדילה נוספת". הסביר פזשכיאן.

"העברת המים מהמפרץ הפרסי הפכה להוצאה אדירה, עלות העברת קוב מים מהמפרץ לטהראן הוא גבוהה במיוחד. מדובר בצורך של ממש, לא ניתן להמשיך לדחות אז זה". קבע הנשיא.

ולבסוף חשף כי "הממשלה הציעה את מחוז מכראן כאפשרות לבירה חדשה, אך לא התקבלו החלטות".