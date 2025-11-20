כסף. לא כמספרים, לא כמשכורת, אלא כסיפור פנימי שמלווה אותנו עוד מהילדות. האם גדלנו בבית של שפע או בית של לחץ? ואיך זה ממשיך להשפיע עד היום על הבחירות שאנחנו עושים בלי לשים לב. הדתיות האלה פרק 19

בפרק 19 של “הדתיות האלה”, הדר בן חמו ואורטל ברזילי צוללות לתוך אחד הנושאים הכי רגישים בחיים – כסף. לא כמספרים, לא כמשכורת, אלא כסיפור פנימי שמלווה אותנו עוד מהילדות. האם גדלנו בבית של שפע או בית של לחץ? ואיך זה ממשיך להשפיע עד היום על הבחירות שאנחנו עושים בלי לשים לב.

הפרק בודק גם את המקום הרוחני של כסף: האם הוא יכול להיות צינור של זרימה, אמון וערך עצמי, או שהוא הופך למקור חרדה ומאמץ מתמשך. הן מעלות שאלות שמצליפות ישר בלב: למה אנחנו מתכווצים לדבר על כסף? למי אנחנו מפחדים לבקש? ומאיזה סיפור ישן הגיעו המחשבות האלה בכלל.

הדר ואורטל פותחות שיחה כנה גם על הילדים שלנו – אילו מסרים על כסף עוברים אליהם דרך ההתנהגות שלנו, לא דרך הרצאות. האם המילים “אין לנו” ו“יקר מדי” יוצרות אצלם תחושת מחסור, או שפה של אחריות ושפע.

זה פרק חד, מצחיק ומלא תובנות, שמצליח לגרום לכל אחד לבדוק את עצמו מחדש. מי שרוצה להבין למה כסף מזיז לו כל כך הרבה רגשות — לא מפספס את זה.