ב"ניו יורק טיימס" דווח כי שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי נפגש עם ג'ונתן פולארד, שריצה 30 שנות מאסר בכלא האמריקני לאחר שהואשם בריגול. לפי הדיווח, הפגישה החריגה "עוררה הפתעה גדולה" בבית הלבן

פגישה חריגה: שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי נפגש בשגרירות בירושלים עם ג'ונתן פולארד, שריצה עונש של 30 שנות מאסר בכלא האמריקני אחרי שהואשם בריגול למען ישראל ונגד ארה"ב. כך דווח היום (חמישי) בעיתון ה"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח, הפגישה תוארה כ"יוצאת דופן במיוחד", ועוררה הפתעה גדולה בקרב גורמים רשמיים בארה"ב. מדובר בצעד חסר תקדים עבור דיפלומט אמריקני, המנוגדת למדיניות ארוכת השנים של ארה"ב בעקבות הרשעתו ועונש המאסר הממושך שלו – שלא קוצר על ידי הבית הלבן למרות בקשות חוזרות לכך מצד ישראל לאורך השנים. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי הפגישה לא הופיעה בלוח הזמנים הרשמי של האקבי, ובבית הלבן לא עודכנו עליה מראש.

פולארד עצמו אישר את קיום הפגישה במענה לשאלת העיתון, כשאמר כי זו הייתה הפעם הראשונה מאז שחרורו מהכלא ב-2015 שבה גורם אמריקני רשמי אירח אותו בלשכה של ממשל ארה"ב. לטענתו, "זו הייתה פגישה ידידותית". בשגרירות ארה"ב בישראל אמרו בתגובה לדיווח כי "השגריר האקבי נפגש עם אנשים רבים, וכמדיניות כללית אנחנו לא מגיבים על תוכן הפגישות הללו".

כזכור, פולארד נעצר על ידי ה-FBI בשנת 1984 אחרי שמצאו במשרדו במודיעין של הצי האמריקני במרילנד מסמכים שלא היו קשורים לתחום עבודתו. בחקירתו פולארד הודה הדליף אלפי מסמכים מסווגים לידי ישראל, והוא נשפט למאסר עולם עם המלצה שלא להעניק לו חנינה.

לאורך השנים נעשו ניסיונות להקל על עונשו של פולארד ולשחררו, אך ארצות הברית סירבה בתוקף לכל הצעה שעלתה. גם בקרב הציבור נרשם זעם פעמים רבות על כך שישראל לא עושה מספיק על מנת לשחרר את המרגל שעבד בשירות המדינה ונטען כי המדינה "זנחה אותו והשאירה אותו לבד בשדה הקרב".

לבסוף, לאחר שנים רבות של מאמצים, ועדת השחרורים האמריקנית החליטה כי הוא ישתחרר בנובמבר 2015, אחרי 30 שנה של ריצוי עונשו בכלא האמריקני. ב-5 השנים הראשונות אחרי שחרורו פולארד היה בתנאים מגבילים, כשבין היתר נאסר עליו לצאת משכונת מגוריו בניו יורק, וכן הוא חויב לענוד אזיק אלקטרוני, שהה במעצר בית לילי ומחשבו נוטר באופן קבוע. בנוסף נאסר עליו ליצור קשר עם התקשורת, ובהתחלה גם נאסר עליו להשתמש באינטרנט – אך האיסור הזה בוטל לאחר פניית עורכי דינו. רק בשנת 2020 הוסרו המגבלות ופולארד הוגדר כ"אדם חופשי" – כשחודש לאחר מכן הוא עלה לישראל.