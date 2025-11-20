יורש העצר הסעודי, שנפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מצפה שהממשל האמריקאי יתחייב להבטיח מסלול שיוביל להקמת מדינה פלסטינית תוך חמש שנים

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שנפגש לפני יומיים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מצפה שהממשל האמריקאי יתחייב להבטיח מסלול שיוביל להקמת מדינה פלסטינית תוך חמש שנים. כך על פי הדיווח של נחום ברנע היום (חמישי) ב-ynet.

בנוסף הנסיך הבהיר עוד בשיחות שקיים בוושינגטון לאחר הפגישה עם טראמפ שלהערכתו, לא יהיו חיילים משום מדינה ערבית או מוסלמית. בגלל שחיילים מוסלמים לא יילחמו בחמאס ולא יפרקו אותו מנשקו.

ברניה אמר כי ההתעקשות הסעודית על ערבות אמריקאית משמעותה ש"חלום המדינה הפלסטינית הפך מוחשי יותר עבור ערב הסעודית", והוסיף כי בשיחות שקיים בן סלמאן בוושינגטון לאחר פגישתו עם טראמפ, הוא הבהיר כי הכוח הבינלאומי שתוכנן להיות מוקם בעזה לא יכלול חיילים מכל מדינה ערבית או מוסלמית.

בפגישה שהגיעה ברקע הדיון על מכירת מטוסי קרב מדגם F-35 מארצות הברית לסעודיה, דנו בן סלמאן וטראמפ במאמצי ערב הסעודית להצטרף להסכמי אברהם ולנרמל את היחסים עם ישראל. בן סלמאן אמר כי הוא רוצה להצטרף להסכמי אברהם ולראות את הקמתה של מדינה פלסטינית. הבוקר פורסם כי לאחר בישראל חששו מאישור טראמפ, לעסקת הענק עם חיל האוויר הסעודי. אך על פי שורה של פרסומים בינלאומיים, בכירים בבית הלבן הבהירו כי היתרון האיכותי של ישראל ישמר, גם מול ה-F35 הסעודי.