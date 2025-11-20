טראמפ צפוי לפרסם תוכנית לסיום המלחמה באוקראינה, והאירופאים רחוקים מלהיות מרוצים מהפרטים שנחשפים

נשיא ארצות הברית צפוי לפרסם בקרוב את תוכניתו לסיום המלחמה באוקראינה, ואירופה כבר מכינה את הקרקע לסירוב מלא לתוכנית. אחרי פרסומים על הוויתורים אשר ידרשו מאוקראינה, שר החוץ של אירופה יוצאת נגד טראמפ.

"על מנת שכל תוכנית תעבוד, היא צריכה שיתוף פעולה של אירופה ואוקראינה" הודיעה שרת החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס, "אנחנו חייבים לזכור מי פתח במלחמה הזו".

שרת החוץ של האיחוד תקפה במרומז את תוכנית טראמפ, לקאת פגישה כוללת עם שרי החוץ של מדינות האיחוד. "יש כאן תוקפן אחד וקורבן אחד, ולא שמענו שום דרישות לעבר הצד הרוסי" עקצה קאלאס.

על פי מספר פרסומים, טראמפ צפוי להכריז בקרוב על תוכנית "28 נקודות" לסיום המלחמה באוקראינה, אשר במסגרתה, יבקש הנשיא מאוקראינה לוותר על חלקים עצומים מהמדינה, לצמצם את צבאה בחצי, ולוותר על נשקים מתקדמים וארוכי טווח.

מדובר בשורה של וויתורים אשר, אם יתממשו, רבים מעריכים כי רק יכינו את הקרקע לפלישה נוספת ומוצלחת יותר של רוסיה בעתיד.

"אנחנו שמחים על כל מאמץ לסיים את המלחמה, אך הסיום חייב להיות צודק. אם רוסיה הייתה רוצה בסיום המלחמה, היא הייתה יכולה להסכים מיד להפסקת אש" הזכירה קאלאס.

בנוסף, שרי החוץ צפויים להוציא מהפגישה הודעת התנגדות למה שהם מגדירים כ"דרישות כניעה" מאוקראינה.