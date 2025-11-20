כחודש מהתפטרות חברי ש"ס מתפקידיהם בממשלה ובכנסת ועדיין לא מונו להם מחליפים. ח"כ טור-פז בראיון: "השבתת ועדת החינוך במשך חודש פוגעת בעשרות אלפי משפחות, בחינוך המיוחד, ובתלמידים שפונו בצפון"

כחודש לאחר התפטרות חברי מפלגת ש"ס מתפקידיהם בממשלה ובכנסת, עדיין לא מונו להם מחליפים. חבר הכנסת משה קינלי טור-פז (יש עתיד) התראיין היום (חמישי) בכאן רשת ב' והתריע מפני המצב המתמשך שהכנסת פועלת ללא ועדות. חבר הכנסת תקף כי "הכנסת מושבתת בגלל בריונות", ואף הסביר כי בלי הוועדות "לאזרחים אין קול".

חברי מפלגת ש"ס התפטרו לפני כחודש מתפקידיהם בשל חוק הגיוס שעדיין תקוע, ועדיין לא מונו להם מחליפים. זאת כדי שיוכלו לחזור במקרה שהמשבר ייפתר. על פי ח"כ טור-פז עשרות חוקים תקועים בשל המצב.

לדבריו: "השבתת ועדת החינוך במשך חודש פוגעת בעשרות אלפי משפחות, בחינוך המיוחד, ובתלמידים שפונו בצפון". עוד אמר כי "היעדר יו"ר לוועדה, מסיבות פוליטיות, מונע מהכנסת את היכולת לפקח על נושאי ליבה כמו אפליית תלמידות חרדיות, משבר כוח האדם בגנים וחלוקת התקציבים".

טור-פז סיפר כי הגיש בקשה לכינוס דחוף של ועדת החינוך בנושא משבר החינוך המיוחד: חוסר בכוח אדם, גנים שנסגרים ואי-מתן טיפולים פרא רפואיים.

"החוק קובע שדיון דחוף חייב להתקיים תוך עשרה ימים. בפועל, כלום לא זז. הכנסת לא יכולה לשמש פה לאזרחים כשהוועדות מושבתות", הסביר טור-פז. עוד סיפר כי "אנחנו מקבלים פניות של הורים שלא יודעים לאן ילדיהם אמורים ללכת. ועדה מתפקדת הייתה נותנת לכך מענה מיידי".

למרות ביקורתו על השיתוק הנוכחי, טור-פז ציין לשבח את עבודתם של חברי הכנסת מש"ס בתחום החינוך כאשר כיהנו בתפקיד: "יוסי טייב היה אחד האנשים הענייניים והאכפתיים ביותר שפגשתי. גם ח"כ בוסו כשר בריאות סייע לסטודנטים במילואים ולפניות בתחום בריאות הנפש. יש אנשים טובים במערכת, אבל הפוליטיקה עוצרת אותם".

על שאלת הגיוס אמר: "ברור שצריך לגייס את כולם. ברור שאסור להעביר חוק השתמטות. אבל לצד המאבק על שוויון בנטל, חובה להחזיר את הכנסת לתפקוד. אזרחי ישראל צריכים אוזן קשבת, ואת זה עושים בוועדות".