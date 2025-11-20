אתם מרגישים סחוטים. כי רק לפני כמה דקות סיימתם לעבוד ונמאס לכם כל הזמן להיות בתפקיד. ובכל זאת אם הכול נכון, למה אתם עדיין מגלים שאתם מתבאסים על עצמכם ומרגישים איזו תחושה מפוספסת של החמצה?

כמה פעמים יוצא לכם כהורים, לסיים את היום ולהבין שבעצם לא החלפתם ולו מילה אחת משמעותית עם הילדים שלכם?

למה? מיליון סיבות: כי אתם מגיעים לבית מפורקים. כי אתם מרגישים סחוטים. כי רק לפני כמה דקות סיימתם לעבוד ונמאס לכם כל הזמן להיות בתפקיד. כי בא לכם קצת זמן לעצמכם. הכול נכון.

ובכל זאת אם הכול נכון, למה אתם עדיין מגלים שאתם מתבאסים על עצמכם ומרגישים איזו תחושה מפוספסת של החמצה?

במשלו הידוע הרב צבי יהודה מסביר שרק גביע של קידוש שמלאה עד גדותיה יכולה להתחיל ולהשפיע על מישהו אחר ולכן אחת מהעצות שאני אומר להורים היא שהם קודם כל צריכים לדאוג לאתחל את עצמכם כשהם חוזרים מהעבודה כי אחרת זו מלחמה אבודה:

הם לא באמת יהיו שם עבור הילדים שלהם. הפתיל שלהם גם ככה יהיה קצר ובאופן כללי כל התגובות שלהם יהיו לא מדויקות וכאלו שיכולות לחולל נזק הרבה יותר גדול מתועלת.

"אז מה אתה מציע?" שאל אותי השבוע אבא של נער מהקהילה: "שבגלל שאנחנו עייפים לא נדבר בכלל עם הילדים שלנו? לא נלמד איתם כלום?".

אמרתי לו שקודם כל שירגיש לגמרי בסדר עם עצמו לגבי זה שהוא חייב לאתחל את עצמו.

התחושה אגב שונה בין אנשי חינוך שגם ככה עובדים עם ילדים ונוער ומרגישים כשהם מגיעים לבית מרוקנים ועייפים לבין אנשים שלא עובדים מול ילדים ולא מתמודדים איתם שעות על גבי שעות עד שהם מגיעים לבית שלהם.

אבל מעבר לכך שיחשוב שהוא צריך למקסם את הרגע וללכת על משהו איכותי במיוחד בזמן שהוא מדבר עם הילדים שלו:

זה יכול להיות לימוד קצר ועמוק או כמה שאלות פשוטות שצריך ללמוד ולדעת איך לשאול אותם ויגרמו לילדים לדבר ולשוחח.

וזה יכולה גם להיות רבע שעה של כוס קפה, שוקו או כל דבר אחר שבהם האבא או האמא או שניהם ביחד יסגרו את הטלפונים שלהם ויהיו כל כולם לטובת הילדים.

השאלות אגב יכולות להיות כמו:

מהו הרגע הכי משמח שהיה לכם היום בבית הספר/בישיבה התיכונית או באולפנה?

מהו רגע שבו הרגשתם גאווה גדולה או סיפוק עצמי או משמעות או אולי זה היה דווקא אכזבה?

האם אתם מרגישים שהייתם יותר טובים מאתמול?

דוח שיח המבוסס על השאלות הללו לא אמור לקחת יותר מרבע שעה ובכל זאת הוא אמור להיות איכותי ולהעניק תחושה טובה ונהדרת של אינטראקציה איכותית ואמיתית, נוגעת ומשמעותית בין ההורים לילדים.

כי בסופו של דבר, גם כאן, בעבודה החינוכית שאנחנו עושים מול הילדים שלנו אנחנו חייבים לזכור: זה לא הכמות. זה האיכות.

ואיכות כמו שאנחנו יודעים, היא לא מילה גסה

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער. מגיש פינת החינוך ב'כאן מורשת.